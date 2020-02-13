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YÖK'ten 100-2000 doktora bursu ilanı ve ücret artışı bekleniyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2019-2020 bahar dönemi 100-2000 doktora bursu ilanı artışı bekleniyor!
 13 Şubat 2020 11:32
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YÖK'ten 100-2000 doktora bursu ilanı ve ücret artışı bekleniyor

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda YÖK Doktora Bursu verilmektedir.

Bu kapsamda, 2019-2020 bahar dönemi için üniversitelerden alınan başvurular 20 Aralık 2019-10 Ocak 2020 tarihleri arasında alınmıştır. Ancak, başvuruların alınmasından bir ay geçmesine rağmen Yükseköğretim Kurulu tarafından 100-2000 doktora bursu ilanları halen kamuoyuna açıklanmamıştır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülen burs kontenjanlarının ilan edilmesi başta yüksek lisans mezunu öğrenciler olmak üzere, eğitim-öğretimin birçok üniversitede başladığı göz önüne alındığı üniversitelerce de dört gözle beklenmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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