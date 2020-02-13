YÖK'ten 100-2000 doktora bursu ilanı ve ücret artışı bekleniyor
|13 Şubat 2020 11:32
|Yazdır
Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda YÖK Doktora Bursu verilmektedir.
Bu kapsamda, 2019-2020 bahar dönemi için üniversitelerden alınan başvurular 20 Aralık 2019-10 Ocak 2020 tarihleri arasında alınmıştır. Ancak, başvuruların alınmasından bir ay geçmesine rağmen Yükseköğretim Kurulu tarafından 100-2000 doktora bursu ilanları halen kamuoyuna açıklanmamıştır.
Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülen burs kontenjanlarının ilan edilmesi başta yüksek lisans mezunu öğrenciler olmak üzere, eğitim-öğretimin birçok üniversitede başladığı göz önüne alındığı üniversitelerce de dört gözle beklenmektedir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kültür ve Turizm Bakanlığı, iki kültür varlığını daha Türkiye'ye getirecek
13 Şubat 2020 11:31
|Orhan Veli Kanık'ın simit fırını ihalede
13 Şubat 2020 08:47
|Yurtlarda öğrenci dışı kalanlar vergi verecek
13 Şubat 2020 07:36
|Hayalet şehirde 46 yıl sonra ilk toplantı
13 Şubat 2020 07:30
|Basın İlan Kurumu'nda görev değişikliği
12 Şubat 2020 23:51
|Ankara Büyükşehir'den şiddet mağduru kadınlara destek
12 Şubat 2020 21:31
|Artık bu ürünlere de satış sonrası hizmet verilecek
12 Şubat 2020 21:26
|Polisin üzerine motosikletini sürüp kaçan maganda yakalandı
12 Şubat 2020 20:51
|Gaziantep'te eski cezaevi kütüphaneye dönüştürülecek
12 Şubat 2020 20:36
|2020 yılı yatırım programı Resmi Gazetede yayımlandı
12 Şubat 2020 20:31