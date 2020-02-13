YÖK'ten 100-2000 doktora bursu ilanı ve ücret artışı bekleniyor

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda YÖK Doktora Bursu verilmektedir.

Bu kapsamda, 2019-2020 bahar dönemi için üniversitelerden alınan başvurular 20 Aralık 2019-10 Ocak 2020 tarihleri arasında alınmıştır. Ancak, başvuruların alınmasından bir ay geçmesine rağmen Yükseköğretim Kurulu tarafından 100-2000 doktora bursu ilanları halen kamuoyuna açıklanmamıştır.