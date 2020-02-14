Emniyet, 2020 yılı atama takvimini açıkladı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gereğince her yıl Mayıs-Haziran aylarında yapılması gereken 2020 yılı genel atama çalışmaları başladı.

1.bölgeden 2 bölgeye ve 2.bölgeden 1.bölgeye tercih listeleri yayınlandı. Son olarak değişikliğe uğrayan ve aynı grupta yer alan Ankara, İstanbul ve Gaziantep illerinin olduğu grupta değişikliğe gidilmedi. Öte yandan şark illeri olarak, geçmiş senelerde farklı illerin de bulunduğu grupta Şırnak ve Hakkari illeri tek başına yer aldı.

Yaz döneminde ataması gerçekleştirilecek olan Polis ve Başpolis memurları ilk tercihlerini 10 Şubat ila 16 Şubat arası yapacaklar. Ana tercih ve tercih dökümleri 18 Şubat - 02 Mart 2019 tarihleri arası yapılacak.