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MSB: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre 63 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
 14 Şubat 2020 08:44
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MSB: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."
Anadolu Ajansı
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