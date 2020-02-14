Kadir Şeker ilk kez ailesiyle görüştü
|14 Şubat 2020 08:52
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Konya'da şiddete maruz kalan Ayşe D.'ye yardım etmek isterken çıkan arbedede
Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker'i, ailesi ilk kez cezaevinde ziyaret
etti.
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Ağabeyi Hidayet Şeker demir parmaklıkların ardındaki 40 dakikalık o görüşmeyi şöyle anlattı:
"Kadir yorgun ve üzgündü. Bizimle görüşünce morali yerine geldi. Kamu vicdanının ne düşündüğünü anlattık ona. Bu da ayrı bir moral oldu onun için.
Bize kantinden yiyecek bir şeyler almış. Onları görünce duygulandık biraz. Saçlarını kesmişler. Kural öyleymiş. Biraz da zayıflamış. O halini görünce üzüldük tabii.
Bizden istediği ve eksik kalan bazı kitapları vardı. Onları götürdük. Rus edebiyatının klasiklerini çok sever. Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza' adlı kitabını tekrar okusun diye götürdüm. Olaya ilişkin detayları hiç konuşmadık. O bir şey demedi, biz de hiç sormadık. Zaten polise, savcıya ve avukatlara olayla ilgili yeterince açıklama yaptı.
Annem de babam da ona moral verdi. Bir kadının maruz kaldığı duruma karşı vicdanlı davrandığını söylediler. İstemeden gerçekleşen bir durum için kendisini üzmemesini istediler. Televizyonda haberleri izlemiş. 'Kadını kurtarmak isterken katil oldu' ifadesi üzmüş onu. Kendisinden 'katil' diye bahsedilmesine üzülmüş. Adaletin tecelli edeceğine inanıyor.
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