Adana ve İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı
|14 Şubat 2020 09:40
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Adana ve İstanbul'da, iş adamlarının imzalarını taklit edip sahte senet düzenlediği ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün iş adamlarının imzalarını taklit ettiği ve bu kişilerin adına senet düzenleyerek borçlandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin yakalanması için Adana ve İstanbul'daki 18 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 28 milyon 876 bin lira değerinde çok sayıda senet ile evrak ve bazı dijital malzemeler ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yöntemiyle mağdur kişileri 156 milyon lira borçlandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
Polis, 4 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.Mafya lideri Yakup Süt İstanbul'da yakalandı
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