1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sigortacılar manyetik veya dijital ortamda kayıt alabilecek

Bilgilendirmenin çağrı merkezi aracılığı veya telefonla yapılması halinde sigortacı, görüşmeyi manyetik veya dijital ortamda kayıt altına alacak
 14 Şubat 2020 10:46
Yazdır
Sigortacılar manyetik veya dijital ortamda kayıt alabilecek

Sigortacılar, sigorta ettiren ve sigortalının fiziki olarak karşı karşıya gelmelerinin mümkün olmadığı hallerde kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla sigorta yaptıran kişiyi bilgilendirebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü, sigorta ettirene ve sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere sözlü ve yazılı şekilde yerine getirilecek. Bilgilendirme yükümlülüğü, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce başlayacak ve sözleşmenin geçerli olduğu süre içinde devam edecek.

Tarafların, fiziki olarak karşı karşıya gelmesinin söz konusu olmadığı hallerde veya işin mahiyetinin gerektirdiği durumlarda kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bilgilendirme yapılabilecek. Kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veya e-Devlet üzerinden kurulacak her türlü araç veya ortam, kalıcı veri saklayıcısı anlamına gelecek.

Sigortacı, sigorta ettirene teknik konularda yardımcı olma, sigortacılık işleminin özellikleri ve sözleşmeye konu sigorta teminatı ile sigortanın işleyişi hakkında gerekli her türlü bilgiyi sağlamanın yanı sıra sigorta ettireni yanıltıcı her türlü hal ve davranıştan kaçınacak.

Bilgilendirme yükümlülüğü gereği gibi yerine getirilmemişse sigorta ettiren sigorta sözleşmesini feshedebileceği gibi varsa uğradığı zararın tazminini de talep edebilecek. Bilgilendirme yapıldığının ispatı sigortacıya ait olacak.

- Bilgilendirme metni verilecek

Sözleşme kurulmadan makul bir süre önce sigortadan faydalanacak kişilere sigortanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri içeren bilgilendirme metni verilecek. Bakanlık, bu metnin kapsam ve içeriğini belirlemeye yetkili olacak.

Bilgilendirmenin yazılı yapılması halinde metin en az 2 yazılı nüsha olarak düzenlenecek. Bilgilendirmenin kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yapılması halinde sigortacı, bilgilendirme metnini kaydetmekle yükümlü olacak.

Bilgilendirmenin çağrı merkezi aracılığı veya telefonla yapılması halinde sigortacı, görüşmeyi manyetik veya dijital ortamda kayıt altına alacak.

Sözleşme kurulduktan sonra sigortacı, mevzuattaki değişiklikler başta olmak üzere, iflas veya tasfiyesini, ilgili branşlarda yapılan ruhsat iptallerini, tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırıldığını ve sigorta sözleşmesinin devamı sırasında ortaya çıkabilecek, sigorta ettiren ile sigorta sözleşmesinden yararlanacak kimselerin hak, borç ve yükümlülüklerini doğrudan etkileyebilecek nitelikteki her türlü değişiklik ve gelişmeyi, ilgili kişilere en geç 10 iş günü içinde bildirecek.

Bu bilgilendirme, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde basın ve yayın kuruluşları vasıtasıyla yerine getirilebilecek.

Sigortacı, kendisine yöneltilen şikayetler ile her türlü bilgi taleplerini, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde cevaplayacak. Ayrıca, şikayet ve bilgi taleplerini değerlendirip sonuçlandırmakla görevli bir şikayet birimi de kurulacak. Bu şikayet birimi, sigortacıya ulaşan tüm şikayetlere ilişkin kayıt ve istatistikleri üçer aylık dönemler itibarıyla Bakanlığa iletecek.

Sigorta ettiren, sigortalı ve lehdarların, sigortacılığa ve mevzuata ilişkin gelişmelerden sürekli olarak bilgilendirilmelerini teminen sigortacı, gerekli bilgi işlem altyapısı çalışmalarını yapmak ve bu çerçevede Bakanlıkça belirlenecek şartları yerine getirmek üzere idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Sigortacı, genel hükümler ile bilgilendirme faaliyetini etkin olarak yürütebilmek amacıyla kurumsal internet sitesi oluşturacak.

İnternet sitesi kurma ve şikayetlere dönüş yapılması dışındaki yükümlülükler sigorta acenteleri için de geçerli olacak. Ancak, sigorta şirketinin kurmuş olduğu kayıtlı veri saklayıcısı ile acentenin düzenlediği sigorta sözleşmeleri için de düzenlemenin öngördüğü biçimde bilgilendirme yapılması halinde, acentenin bilgilendirme yükümlülüğü sona erecek.

Konuya ilişkin mevcut yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs, promosyon ürünlerine 15 milyar liralık ek satış getirecek
14 Şubat 2020 11:19		 Türkiye'de konutların yüzde 22'si, iş yerlerinin yüzde 37'si sigortalı
14 Şubat 2020 11:13
Ulaştırmada aslan payı demir yolunun
14 Şubat 2020 11:13		 Cari işlemler açığı 2 milyar 798 milyon dolar
14 Şubat 2020 10:21
TBB'den emeklilere promosyon ödemesi görüşmeleri açıklaması
14 Şubat 2020 10:05		 Yerli tohum seferberliği
14 Şubat 2020 07:08
Arçelik'ten LG'ye 'patent ihlali' davası
13 Şubat 2020 21:41		 İBB Meclisi'nden İETT'ye ek ödenek onayı
13 Şubat 2020 21:19
Türk Telekom CEO'su yanıtladı: Altyapı paylaşılıyor mu?
13 Şubat 2020 20:01		 Dilenciye senede ortalama 60 lira verdik
13 Şubat 2020 19:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:38 - Adana'da FETÖ'nün 'asker abisine' hapis cezası11:36 - FETÖ'nün 'Sincan bölge hadimi' ahırda yakalandı11:35 - İstanbul'da dev uçağa lazer tuttular11:32 - Okulda görevli sözleşmeli çalışan tacizcinin işine son verildi11:28 - Koronavirüs çıkmadı... 42 kişinin karantinası bitti11:19 - Koronavirüs, promosyon ürünlerine 15 milyar liralık ek satış getirecek11:19 - İkinci el otoda 'sigortadan şişirme hasar kaydı' oyununa dikkat11:17 - Gram altın 307 lira seviyelerinde11:13 - Ulaştırmada aslan payı demir yolunun11:13 - Türkiye'de konutların yüzde 22'si, iş yerlerinin yüzde 37'si sigortalı
11:13 - Yargıtaydan hırsızlık suçunun cezalandırılmasında 'değer' kriteri11:10 - Okulu, proje okuluna dönüştürülen ve görev süresi dolan yönetici, yeniden görevlendirilme talebinde bulunabilir mi?11:08 - Çekicinin düşürdüğü kadın bir de park cezası ödeyecek11:06 - Pakistanlı vekillerin masaya vurmasının nedeni sonradan anlaşıldı10:48 - Türkiye ve ABD'nin birbiriyle kötü ilişki içinde olma lüksü yok10:46 - Sigortacılar manyetik veya dijital ortamda kayıt alabilecek10:45 - Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı10:43 - Doğu'da 4 ilde 1063 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
Emniyet, 2020 yılı atama takvimini açıkladı
8 bin 844 kişilik alım için tercihler başladı
Emniyet Müdürü'nü FETÖ'cüler öldürmüş
Atatürk büstüne kartopu değdiği için çocuklar uyarılmış
Güvenlik soruşturması yeniden gündeme gelecek mi?
İş Bankası'na konulan sermaye, Atatürk'ün kendi parası mıydı?
Aşı karşıtlığında garip örgütlenme
Kendisine müdür yardımcısı diyerek öğrenciyi taciz etti
Siyasi ayak çıkışları, darbe söylentilerine kapı araladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadına şiddet 1
19 suç kaydının olması bir insanı kötü yapmaz 4
mouse tutan elin üşümesi 1
kelimelik 1
şu an çalan şarkı 2
trafikte yaya önceliği 1
idal 1
ıslak saç ile uyumak sinüzite sebep olur 3
sinemada en önde oturmak 1
dizi önermek 3
SON İLANLAR
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
Ordu Fatsa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam