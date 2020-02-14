Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
|14 Şubat 2020 12:53
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Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi için Erzurum'un Karaçoban ilçesinden gelen baba Melik Aslan, yaptığı açıklamada, oğlu Volkan Aslan'ın 6 yıl önce 14 yaşındayken İstanbul'da bulunan diğer çocuklarının yanına çalışmaya gittiği sırada ortadan kaybolduğunu söyledi.
Oğlunu çok aradığını fakat bulamadığını belirten Aslan, şunları ifade etti:
"Oğlumu kaçırdılar. Birileri götürüp dağa teslim ediyor, çocukları satıyor. Biz devletimizden yanayız. Terörden, şiddetten yana değiliz. Devletimize güveniyoruz. Hiç kimseden korkumuz yok. Çocuğumu HDP'den de PKK'dan da istiyorum. Perişanız, mağduruz. Çocuğumu almayana kadar buradan gitmeyeceğim. Bu ailelerle birlikte bu yürüyüşe devam edeceğiz."
Oğluna seslenen Aslan, "Oğlum Volkan gel, bu oyuna gelme. Biz, devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız." dedi.
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