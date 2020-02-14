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KPSS 2020/4 tercihlerinde en çok ilgi çeken 20 kadro

Sağlık Bakanlığı'na 8 bin 844 personel alımında en çok ilgi çeken 20 kadro
 14 Şubat 2020 14:33
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KPSS 2020/4 tercihlerinde en çok ilgi çeken 20 kadro

KPSS 2020/4 ile Sağlık Bakanlığı'na 8 bin 844 sağlık personeli alınacağı ilan edilmişti.

8 bin 844 personel alımı için bugün itibariyle ÖSYM aracılığıyla tercihler başladı. Tercih işlemleri 20 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

Tercihler ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Memurlar.net olarak KPSS 2020/4 tercihlerinde en çok ilgi çeken kadroları yayımlıyoruz.

İşte KPSS 2020/4 tercihlerinde en çok ilgi çeken 20 kadro

Kodu Kurum Ünvan İl Kontenjan
365169818 T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire Ankara 97
369065316 T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire Bursa 78
338846613 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire Bursa 79
317704212 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire Ankara 50
365619507 T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire Eskişehir 26
324980106 T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire Konya 21
317730011 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire İstanbul 125
317743714 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire Konya 177
317745914 T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Has.

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire Kütahya 53
217729612 T.C. Sağlık Bakanlığı Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3023 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1330 - Tıbbi Laboratuvar
8557 - Sağlık Laboratuvarı
9083 - Tıbbi Laboratuar Teknikleri / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) İstanbul 12
317704106 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eah

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire Ankara 32
346090109 T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire Çorum 43
360625606 T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire Isparta 17
239523616 T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3023 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1330 - Tıbbi Laboratuvar
8557 - Sağlık Laboratuvarı
9083 - Tıbbi Laboratuar Teknikleri / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) İstanbul 12
332697217 T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire Sakarya 31
234070110 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3023 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1330 - Tıbbi Laboratuvar
8557 - Sağlık Laboratuvarı
9083 - Tıbbi Laboratuar Teknikleri / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) İstanbul 13
234570114 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3023 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1330 - Tıbbi Laboratuvar
8557 - Sağlık Laboratuvarı
9083 - Tıbbi Laboratuar Teknikleri / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) İstanbul 10
242687618 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3023 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1330 - Tıbbi Laboratuvar
8557 - Sağlık Laboratuvarı
9083 - Tıbbi Laboratuar Teknikleri / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) İstanbul 11
342687616 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire İstanbul 51
217730011 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3023 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1330 - Tıbbi Laboratuvar
8557 - Sağlık Laboratuvarı
9083 - Tıbbi Laboratuar Teknikleri / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) İstanbul 29

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