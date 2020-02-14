KPSS 2020/4 tercihlerinde en çok ilgi çeken 20 kadro
Sağlık Bakanlığı'na 8 bin 844 personel alımında en çok ilgi çeken 20 kadro
|14 Şubat 2020 14:33
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KPSS 2020/4 ile Sağlık Bakanlığı'na 8 bin 844 sağlık personeli alınacağı ilan edilmişti.
8 bin 844 personel alımı için bugün itibariyle ÖSYM aracılığıyla tercihler başladı. Tercih işlemleri 20 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.
Tercihler ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
Memurlar.net olarak KPSS 2020/4 tercihlerinde en çok ilgi çeken kadroları yayımlıyoruz.
İşte KPSS 2020/4 tercihlerinde en çok ilgi çeken 20 kadro
|Kodu
|Kurum
|Ünvan
|İl
|Kontenjan
|365169818
|T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi
|Hemşire
|Ankara
|97
|369065316
|T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi
|Hemşire
|Bursa
|78
|338846613
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Hemşire
|Bursa
|79
|317704212
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
|Hemşire
|Ankara
|50
|365619507
|T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi
|Hemşire
|Eskişehir
|26
|324980106
|T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi
|Hemşire
|Konya
|21
|317730011
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Hemşire
|İstanbul
|125
|317743714
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Hemşire
|Konya
|177
|317745914
|T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi
Eğitim ve Araştırma Has.
|Hemşire
|Kütahya
|53
|217729612
|T.C. Sağlık Bakanlığı Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
|Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)
|İstanbul
|12
|317704106
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları
Eah
|Hemşire
|Ankara
|32
|346090109
|T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
|Hemşire
|Çorum
|43
|360625606
|T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi
|Hemşire
|Isparta
|17
|239523616
|T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
|Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)
|İstanbul
|12
|332697217
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Hemşire
|Sakarya
|31
|234070110
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)
|İstanbul
|13
|234570114
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
|Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)
|İstanbul
|10
|242687618
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
|Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)
|İstanbul
|11
|342687616
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
|Hemşire
|İstanbul
|51
|217730011
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)
|İstanbul
|29
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