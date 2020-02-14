Atlasglobal iflas başvurusu yaptı
Atlasglobal Havayolları'nın iflas başvurusu yaptığı ve operasyonlarının durdurulduğu bildirildi.
|14 Şubat 2020 16:23
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