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İtalyan gazetesi: Libya'da Hafter'i Türkiye durdurdu

Bir İtalyan gazetesindeki makalede; Türkiye'nin Libya'da meşru hükümete verdiği destekle masadaki kartları değiştiren taraf olduğu ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ilerleyişini durdurduğu ifade edildi
 14 Şubat 2020 18:06
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İtalyan gazetesi: Libya'da Hafter'i Türkiye durdurdu

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Stampa'da, Francesca Sforza imzalı, "Türkler, Hafter'in ilerleyişini durdurdu. General, Di Maio'ya ateşkes sözü verdi" başlığıyla bir makale yayımlandı.

Makalede; İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun sürpriz olarak Trablus ile Bingazi'ye yaptığı ziyaretler ve özellikle de Bingazi'de darbeci General Hafter ile yaptığı görüşmelere yer verildi.

"Masanın üzerindeki kartları değiştirenler Türkler oldu"

"Libya'da bir hareketlenme var; General Halife Hafter, İtalyan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Bingazi'de gerçekleştirdiği görüşme sırasında ilk kez bir diyaloğa açık ve kalıcı bir ateşkes için çalışmaya hazır göründü" ifadesine yer verilen makalede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Elbette ki hiçbir garanti yok ancak diplomatik çözümleri dinlemeye daha fazla yatkınlık var. Bu yeni tavrın başlıca nedeni, Trablus'taki Türklerin varlığı. Bölgeyi askeri açıdan takviye ederek ve de her türlü saldırının başarısızlığa uğramaya aday olacağını Hafter'in açık ve net şekilde anlamasını sağlayarak, masanın üzerindeki kartları değiştirenler Türkler oldu. Trablus, Ankara'nın sıkı kontrolü altında olunca ve Hafter'in askeri emelleri boyut değiştirerek aleni şekilde küçülünce, Bakan Di Maio'nun Berlin Konferansında belirlenen 5+5 formatındaki diyaloğun pekiştirilmesi yönündeki mesajı, daha verimli bir saha bulmuş oldu."Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun, Bingazi'ye, "Petrol kuyularını durdurarak halkı aç bırakıyorsunuz" mesajını ilettiği de aktarıldı.

Makalede; İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun, "Böyle bir ihtilafın tek bir ülke tarafından çözüme kavuşturulabileceğini düşünmek yanıltıcı olur ancak son derece zor olmasına rağmen, çok yönlü diyalog yoluna devam etmek son derece önemlidir" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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