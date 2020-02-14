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'Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "7 Şubat MİT kumpası"na ilişkin soruşturma sonunda iddianame hazırlanırken, eski polis memuru Ş.E. hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi
 14 Şubat 2020 18:41
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'Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "7 Şubat MİT kumpası"na ilişkin soruşturma sonunda, eski polis memuru Ş.E. hakkında ek kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilirken, söz konusu kararda, Ş.E'nin, "Ancak tam kesin tarihini bilmemekle birlikte şubatın ortalarında buro amir yardımcısı Ayhan Albayrak (iddianamede şüpheli olarak yer alan) bir konuşmasında 'Hakan Fidan ifadeye gelseydi, Sadrettin savcı tarafından kesin tutuklanacaktı.' dediğini hatırlıyorum." şeklindeki ifadeleri yer buldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan FETÖ'cülerin, cozum surecinde yürütülen politikalardan dolayı MİT'i terör örgütü PKK/KCK ile iliski icindeymis gibi gostererek 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı gorevlileri ifadeye cagırma ve haklarında yakalama kararı cıkarma şeklinde kurguladıkları kumpasa ilişkin soruşturma sonucunda iddianame hazırlanırken, meslekten ihraç edilen ve 7 Şubat soruşturmasını yürüten savcılar Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya hakkında kovusturma yapılmasına yer olmadıgına dair karar verildi.

Kararda, şupheliler Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya'nın uyesi oldukları FETO/PDY'nin amac ve gayesi dogrultusunda, planlı ve sistematik bir sekilde yuruttukleri soz konusu sorusturma ile yargı yetkisini kotuye kullanarak mesru hukumeti devirmeye calıstıkları, MİT'i kamuoyu nezdinde yıpratmayı amacladıkları, MIT'in faaliyetlerinin ve mensuplarının desifre edilerek kamuoyuna acıklanması suretiyle casusluk faaliyetinde bulunduklarının tespit edildiği anlatıldı.

Eski Istanbul Cumhuriyet Savcıları olup meslekten ihrac edilen Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya hakkında ''Turkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya gorevini yapmasını engellemeye tesebbus etme'', ''silahlı teror örgutune üye olma'', ''devletin guvenligine iliskin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme'' ve ''gizliligin ihlali'' suçlarından Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından kovusturma izin verildiği anımsatılan kararda, bu kapsamda daha once supheliler hakkında Bakırkoy Cumhuriyet Bassavcılıgının iddianame tanzim edildiği kaydedildi.

Kararda, şuphelilerden Bilal Bayraktar hakkında halen bahsi gecen olay ve sonrasında hakkında elde edilen deliller kapsamında, Gaziantep 10. Agır Ceza Mahkemesinde dosyası ve bu dosyadan hakkında yakalama kararının bulunduğu, ayrıca Yargıtay 2. Ceza Dairesi ve Bakırkoy 2. Agır Ceza Mahkemesinde dosyaları olduğu belirtildi.

Şuphelilerden Sadrettin Sarıkaya'nın da aynı konuyla ilgili Yargıtay 16. Ceza Dairesince tutuklu yargılandığı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesinde ilk derece mahkemesi sıfatıyla ayrı bir davanın daha olduğu aktarıldı.

Kararda, bu nedenle mukerrer sorusturma ve kovusturmaya mahal vermemek maksadıyla supheliler yonunden kamu adına kovusturma yapılmasına yer olmadıgına hükmedildiği vurgulandı.

Kararın bir örneği Yargıtayın ilgili dairelerine ve mahkemelere gönderildi.

- Ş.E'nin ifadesi

Aynı sorusturma kapsamında eski polis memuru Ş.E. hakkında da ek kovusturmaya yer olmadıgına dair karar verildi.

Kararda, Ş.E'nin şu ifadeleri yer buldu:

"... Ancak tam kesin tarihini bilmemekle birlikte şubatın ortalarında buro amir yardımcısı Ayhan Albayrak (İddianamede şüpheli olarak yer alıyor) bir konusmasında 'Hakan Fidan ifadeye gelseydi Sadrettin Savcı tarafından kesin tutuklanacaktı.' dedigini hatırlıyorum."
Anadolu Ajansı
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