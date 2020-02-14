Eski sağlık çalışanı 15 kişiye FETÖ'den hapis
|14 Şubat 2020 18:36
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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, aralarında doktorların da bulunduğu eski sağlık çalışanı 25 sanıktan 15'i hapis cezasına çarptırıldı, 10 sanığın ise beraatına karar verildi.
Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Savunması alınan sanık Turgay Öngel, önceki duruşmalarda detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek, beraatına karar verilmesini talep etti.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerını istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanıklar Mehmet Ali Özdemir, Ali Gürbaz ve Adil Tekin'in ''yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması'' gerekçesiyle beraatlarına, sanıklar Dinçer Erdinç ve Turgay Öngel'in mahkeme aşamalarında verdiği itiraf mahiyetindeki beyanlar dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.
Savcı ayrıca, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak diğer 20 sanığın ise üzerlerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan sanık Yusuf Çelik'i 9 yıl, sanık Yasin Türkoğlu'nu 7 yıl 6 ay, sanıklar Uğur Güllü, Gökhan Özcan, Berrin Öngel, Ahmet Yılmaz, Bünyamin Berber, Derya Adnan Atılgan, Hakan Kaya, Mehmet Özkan, Melikşah Ergüven, Necati Atlı ve Sinan Kırım'ı 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında sanık Turgay Öngel'i 3 yıl 9 ay ve Dinçer Erdinç'i ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.
Heyet diğer 10 sanığın beraatine karar vererek, sanık Yusuf Çelik hakkında ise yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.
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