Hakim ve savcı yardımcıları, 5 yıl teorik eğitim alacak

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı ve Bakanlık Sözcüsü Ertuğrul Çekin, hakim ve savcı yardımcılığı ile ilgili yapılan çalışmaları Türkiye Gazetesine anlattı.

Önceki gün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından açılışı yapılan Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayının ardından çıkan raporlara göre kendilerine bir yol haritası çizeceklerini söyleyen Çekin "Komisyon kuracağız ve bir mevzuat önerisi hazırlayacağız. Ancak hakim ve savcı yardımcılığının faaliyete geçmesi konusunda net bir takvim vermemiz doğru değil. 2021'den sonra faaliyete geçebilir" dedi.

Çekin, hakim ve savcı yardımcılığıyla ilgili planladıkları taslakla ilgili şunları anlattı:

Hakim ve savcı yardımcılığı bizim yargı reformu strateji belgesinde yer alan hedeflerden biriydi. Buradaki ana fikir, hakim ve savcı bir takım lideridir. Profesyonel bir ekiple çalışır. Kendisine yargısal faaliyeti yürütme konusunda yardımcı olacak birtakım içtihatları araştıracak, mevzuat üzerinde araştırmalar yapacak, karar taslakları ve bazı usuli işlemleri yazacak, ara karar gibi işlemleri yerine getirecek bir profesyonelden bahsediyoruz.

Bizim bu konuyla ilgili tasarladığımız şey şu; hukuk fakültesini bitirdiniz, hukuk mesleklerine giriş sınavlarına girdiniz ve bir elemeye tabi oldunuz. Arkasından diyelim ki hakim yardımcısı olmak istiyorsunuz ve onun sınavına girdiniz. Bir yıl yoğun bir teorik eğitim aldınız. Bu bir yıllık eğitimin ardından da dört yıl fiilen bir mahkemede görevlendirildiniz ve yardımcı olarak çalışıyorsunuz. Beş yılın sonunda hakimlik sınavına girmeye hak kazanacaksınız. Aslında eleye eleye en iyileri ve kalitelileri sisteme dahil ederek, yolunuza devam ediyorsunuz.

HSK tarafından mesleğe kabul edilmeyen hakim ve savcı adaylarına, Adalet Bakanlığı durumuna uygun görev teklif ediyor. Mesela, icra ya da yazı işleri müdürlüğü gibi... Bu alternatifler üzerinde çalışıyoruz.

Hakime hukuk eğitimi almış destek veren birtakım aktörler destek olmalıdır. Hakime yargısal faaliyetler sırasında yardımcı olacak hukukçu bir aktörü sisteme entegre etmek için uğraşıyoruz. Biz de tamamen kendimize özgü bir uygulama ortaya çıkarabiliriz. Bizim hakimden beklediğimiz yargılama sanatını icra etmesidir. Bunu sağlayacak altyapıyı güçlendirmemiz gerekir.

Ebru Karatosun