İstanbul'da son yağışlar barajlardaki doluluk oranını artırdı
|15 Şubat 2020 10:40
|Yazdır
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı, son yagıslarla birlikte yüzde 60'lara yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son dönemdeki yağışlar barajlardaki doluluk oranını artırdı.
AKOM verilerine göre, eylul ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yagıslar nedeniyle yüzde 33'ler seviyesine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son yagıslarla birlikte yüzde 60'lara çıktı.
Subat ve ilkbahar aylarında beklenen yagıslarla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yeterli seviyeye ulasacağı tahmin ediliyor.
Grafiklere göre son yağışlarla birlikte İstanbul'un barajlarının tuttuğu su miktarı 532 milyon metreküp oldu.
- Cuma günü yağış var
Kentte sabah başlayan yağışın ise öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken hava sıcaklığının da artacağı öngörülüyor.
Önümüzdeki haftanın çoğunlukla güneşli geçeceği, 21 Şubat Cuma günü ise yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MHK eski Başkanı Hilmi Ok vefat etti
15 Şubat 2020 12:45
|Alman ve Türk çocuklar 2040 yılından dünyaya seslendi
15 Şubat 2020 10:47
|Filistinli sanatçı yurtsuzluğunu sanata döktü
15 Şubat 2020 10:42
|Doğu Anadolu'da 6 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı
15 Şubat 2020 10:18
|Sıfırın altında 18 derecede hasta kurtarma operasyonu
15 Şubat 2020 09:24
|Koronavirüsü 39 yıl önce yazdı
15 Şubat 2020 07:55
|Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
15 Şubat 2020 06:30
|Ağrı'da görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
15 Şubat 2020 01:13
|'Bir İyilik Senfonisi' birbirinden güzel türküleri adliyede seslendirdi
14 Şubat 2020 23:32
|Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur'an-ı Kerim bulundu
14 Şubat 2020 23:26