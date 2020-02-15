1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanetten 'aile' temalı yarışma

DİB, aile içi iletişimde sorunların şiddet yerine sevgi ve adaletle çözülmesine yönelik farkındalık oluşturmak için "Fotoğraf ve Animasyon Kısa Film Yarışması" düzenleyecek
 15 Şubat 2020 11:31
Yazdır
Diyanetten 'aile' temalı yarışma

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), aile içi iletişimde sorunların şiddet yerine, sevgi ve adaletle çözülmesine yönelik farkındalık oluşturmak için "Fotoğraf ve Animasyon Kısa Film Yarışması" düzenleyecek.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığınca "aile içi iletişim" temasıyla ulusal düzeyde yapılacak yarışmayla, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve aile olma konusunda toplumun bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yarışmayla, aile bireylerinin iletişim ve sorun çözme yöntemlerinde şiddet yerine sevgi, saygı, şefkat, merhamet ve adaletin tercih edildiği davranış modellerinin görünür kılınması ve manevi değerlerin yansıtıldığı eserlerin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

- Yarışmaya katılım şartları ve ödül

Katılımcılar, fotoğraf kategorisinde en fazla 5 kare, kısa filmde ise en az 40 saniye, en fazla 3 dakika görüntü süresiyle sınırlandırılan yarışmaya, 2 ve 3 boyutlu her türlü animasyon tekniğini kullanarak 15 Mayıs Cuma günü saat 23.59'a kadar başvurabilecek.

Yarışmaya, jüri ve Düzenleme Kurulunun 1. derece yakınları, yardımcıları ve çalışanları dışında 15 Mayıs 2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve haklarında kısıtlılık kararı bulunmayan gerçek kişiler katılabilecek.

Başkanlığın web sayfasından sonuçların ilan edileceği yarışmada, fotoğraf alanında dereceye giren katılımcılara toplam 11 bin, animasyon kısa film kategorisinde ise toplam 35 bin lira ödül takdim edilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk savunma sanayisi dev zırhlı ihracatında sona geldi
15 Şubat 2020 12:46		 'Hakim ve savcı adayları 6 ayını avukat yanında geçirsin'
15 Şubat 2020 12:00
'166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk, 3 bin 500 okulla eşleştirdik'
15 Şubat 2020 11:33		 Van Valiliğinden 'çığ' ve 'düzensiz göçmen' açıklaması
15 Şubat 2020 11:31
Bekçiler asayiş olaylarının azalmasında etkin rol oynadı
15 Şubat 2020 11:22		 KDK 2,5 milyon kamu çalışanına eğitim verecek
15 Şubat 2020 10:57
Bodrum Belediye Başkanı'ndan tartışılacak karar
15 Şubat 2020 09:49		 HES oyununa Beştepe freni
15 Şubat 2020 09:30
Şehirlere nefes aldıracak yasa geliyor
15 Şubat 2020 08:55		 Dışişleri'nden 'acil durum' hattı
15 Şubat 2020 08:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:57 - Adliye dolandırıcılarına film gibi operasyon12:46 - Türk savunma sanayisi dev zırhlı ihracatında sona geldi12:45 - MHK eski Başkanı Hilmi Ok vefat etti12:42 - İstanbul'da ekmeğe zam yok12:41 - FETÖ'cüler, evlenmeyi reddettiği kadını, arkadaşıyla evlendirmiş12:28 - 'EKPSS'de yaklaşık 85 bin aday ter dökecek'12:27 - HAK-İŞ'ten kadın sendikacı sayısını artırma çalışması12:26 - '12 milyon liralık 5 projeyi bugün başlatıyoruz'12:13 - KDK'den GİB'e 'onay almadan emekli maaşına haciz uygulamayın' kararı12:00 - 'Hakim ve savcı adayları 6 ayını avukat yanında geçirsin'
11:58 - 13 Mehmetçik'i şehit eden Esed'in askerleri, havaya uçuruldu11:42 - 'Bölgede de turizmin, cazibenin merkezi olan bir yerdeyiz'11:41 - DHMİ, havalimanlarında sessiz terminal projesini hayata geçirdi11:33 - Çocukluk çağı kanserlerinde erken tanı ile tedavi şansı artıyor11:33 - '166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk, 3 bin 500 okulla eşleştirdik'11:31 - Van Valiliğinden 'çığ' ve 'düzensiz göçmen' açıklaması11:31 - Dar gelirli kadınlara mikrokredi desteği 1 milyar liraya dayandı11:31 - Diyanetten 'aile' temalı yarışma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
70 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Polis memuru fuhuş operasyonunda tutuklandı
Mansur Yavaş'ın da başına dert oldu: Ben de kayboldum
Hakim ve savcı yardımcıları, 5 yıl teorik eğitim alacak
Genel Sekreter Yardımcısı istifa etmemiş
Boşandığı kişi cinsel saldırıda bulundu: Adalet istiyorum!
400 milyon TL'lik yeni fabrika yolda
Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı
FETÖ'cü polisin adı, suikast timi listesinde
Babacan, parti kuruluşunu 6. kez erteledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
müptedi 3
çalışma hayatının altın kuralları 7
mutluluk 5
xiaomi 2
şu an çalan şarkı 6
tiger woods 2
chp'nin iş bankası hisselerinin hazineye devredilmesi 1
cem yılmaz'ın serenay sarıkaya ile aşk yaşaması 2
tff'nin göztepe-beşiktaş maçı kararı 2
Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 1
SON İLANLAR
Çorum Damızlık KoyunKeçi Yetiştiriciliği Birliği Teknik Eleman Alacak
Silifke Öğretmenevi 8 İşçi Alacak
Çat Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ünv. 15 İşçi Alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Silifke Öğretmenevi Engelli İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Truzim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam