Diyanetten 'aile' temalı yarışma
|15 Şubat 2020 11:31
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Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), aile içi iletişimde sorunların şiddet yerine, sevgi ve adaletle çözülmesine yönelik farkındalık oluşturmak için "Fotoğraf ve Animasyon Kısa Film Yarışması" düzenleyecek.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığınca "aile içi iletişim" temasıyla ulusal düzeyde yapılacak yarışmayla, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve aile olma konusunda toplumun bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.
Yarışmayla, aile bireylerinin iletişim ve sorun çözme yöntemlerinde şiddet yerine sevgi, saygı, şefkat, merhamet ve adaletin tercih edildiği davranış modellerinin görünür kılınması ve manevi değerlerin yansıtıldığı eserlerin ortaya çıkarılması hedefleniyor.
- Yarışmaya katılım şartları ve ödül
Katılımcılar, fotoğraf kategorisinde en fazla 5 kare, kısa filmde ise en az 40 saniye, en fazla 3 dakika görüntü süresiyle sınırlandırılan yarışmaya, 2 ve 3 boyutlu her türlü animasyon tekniğini kullanarak 15 Mayıs Cuma günü saat 23.59'a kadar başvurabilecek.
Yarışmaya, jüri ve Düzenleme Kurulunun 1. derece yakınları, yardımcıları ve çalışanları dışında 15 Mayıs 2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve haklarında kısıtlılık kararı bulunmayan gerçek kişiler katılabilecek.
Başkanlığın web sayfasından sonuçların ilan edileceği yarışmada, fotoğraf alanında dereceye giren katılımcılara toplam 11 bin, animasyon kısa film kategorisinde ise toplam 35 bin lira ödül takdim edilecek.
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