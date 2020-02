Ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı

Mersin'de bir otomobil sürücüsünün ayağını camdan çıkarıp, aracını kullandığı anlar, an be an görüntülendi.

Ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı Mersin'de bir otomobil sürücüsünün ayağını camdan çıkarıp, aracını kullandığı anlar, an be an görüntülendi. 15 Şubat 2020 15:27 Devamını gör