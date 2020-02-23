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'AK Parti'de 'küstüm, başkalarının kayığına bineyim', olmaz'

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Siyaset böyle 4x4 bayrak yarışı değil, maraton. 'Beklediğim iş olmadı, küseyim, bir kenara çekileyim, başka bir tekneye atlayayım, başkalarının kayığına bineyim' bu da olmaz.
 23 Şubat 2020 22:01
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'AK Parti'de 'küstüm, başkalarının kayığına bineyim', olmaz'

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Siyaset böyle 4x4 bayrak yarışı değil, maraton. 'Beklediğim iş olmadı, küseyim, bir kenara çekileyim, başka bir tekneye atlayayım, başkalarının kayığına bineyim' bu da olmaz. Emzik ağzımızdayken iyiyken, emzik düştü mü iyi değil? Bu da olmaz, AK Parti siyasetinde bu da yok." dedi.

Yıldırım, Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Siyaset Akademisi'nin açılışında, siyasetin sermayesinin insan olduğunu, içinde insan sevgisi olmayanların kısa yoldan bu dersi bırakmaları gerektiğini söyledi.

Siyasetin uzun soluklu bir iş olduğunu dile getiren Yıldırım, siyaset akademisine kaydolan herkesin kolayca sertifika alamadığını, başarılı olanların sertifikayı hak ettiğini belirtti.

Siyasetin akademide başladığını ancak başarı için sokaklarda olmak gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Akademi ile uygulamayı sokakta, meydanlarda birleştiremezseniz siyaset bilginiz teoride kalır. Teoride kalan her şey de sonuç vermez. Mutlaka yapacağınız her iş vatandaşa değmelidir, vatandaşa dokunmayan, dertleriyle dertlenmeyen siyasetçinin geleceği yoktur." diye konuştu.

AK Parti'nin siyaset hayatında gözünü açtığında doğan çocukların bugün genç olduğunu anlatan Yıldırım, bu çocukların 2001 yılının öncesini bilmediğini, bu nedenle kıyaslama yapamadığını belirtti.

Yıldırım, bugünün gençlerinin 1980 ihtilalini, 28 Şubat muhtırasını görmediğini, o dönemlerde yaşanan sıkıntıları yaşamadığını aktararak, "Bizim siyasetimizin zor tarafı onlara kıyaslama ihtimali veremiyoruz. Gözlerine açtıklarında AK Parti vardı, bugün de AK Parti var." dedi.

Siyasetin mazeret kabul etmediğini ifade eden Yıldırım, siyasette vatandaşa küsmek olmadığını söyledi. Hizmet yaparken gönülleri de fethetmek gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Çok güzel hizmetler yapabilirsiniz, en güzel yolları yapabilirsiniz, gönüllere yol yapamadıysanız o zaman yaptığınız eserlerin bir kıymeti yok. AK Parti hem yol yaptı hem gönüllere yol yaptı, onun için başarılı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasetçiyi yarış atına benzeten Yıldırım, ihtiyaçların her zaman değiştiğini ve buna göre de hizmetin her zaman devam etmesi gerektiğini aktardı.Yıldırım, siyasetçinin asla yapamayacağı sözü vermemesi, verdiği her sözü de yerine getirmesi gerektiğinin de altını çizerek, AK Parti'nin başarısının altında bunun yattığını kaydetti.

- "AK Parti ile yol yürüyüp, sonra ayrılanlara vatandaş faturayı keser"

Siyasette sabrın, insan sevgisinin, vatandaşın her türlü talebine duyarlılığın önemli olduğunu aktaran Yıldırım, siyasetçinin insanlara karşı doğal ve samimi davranması gerektiğini bildirdi.

Kendisinin Erzincan'ın bir köyünden çıkıp, başbakanlık yaptığını dile getiren Yıldırım, herkesin aynı fırsatlara sahip olduğunu belirtti.

Binali Yıldırım, hedeflerine ulaşmak isteyenlerin gayret etmesi, Allah'ın da nasip etmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyaset böyle 4x4 bayrak yarışı değil, maraton. 'Beklediğim iş olmadı, küseyim, bir kenara çekileyim, başka bir tekneye atlayayım, başkalarının kayığına bineyim' bu da olmaz. Emzik ağzımızdayken iyiyken, emzik düştü mü iyi değil? Bu da olmaz, AK Parti siyasetinde bu da yok. Hele hele AK Parti ile yol yürüyüp, sonra ayrılanlar, 'İşte ben şöyle demiştim, böyle demiştim.' Olmaz kardeşim, ne diyeceksen orada diyeceksin, orada demeye de devam edeceksin. Bir yol arkadaşı varsa, onlarla yol yürümüşsen, onların başarıları içinde yer almışsan ee... Sonra kenara çekilip, onları beğenmemezlik edersen vatandaş da 'Yahu niye böyle yapıyorsun, orada beklediğini bulamadın mı? Sürekli taş üstünde taş kırmak mı istiyorsun? Onun için mi ayrıldın' der, faturayı keser. Geçmiş örnekleri çok bunun."

Bu dönem 38 ilde siyaset akademisi açıldığını ve 12 bin 22 kişinin kaydolduğuna dikkati çeken Yıldırım, akademiye katılan gençlerin derslerini ihmal etmemelerini ve başarılı bir şekilde sertifikalarını almalarını temenni etti.

Binali Yıldırım, Van'da da deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Anadolu Ajansı
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