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Koronavirüse karşı 'tek kullanım' ürünler

Koronavirüs salgınıyla birlikte tüketicinin tek kullanımlık plastik ürünlere ilgisi giderek yükseliyor. Tedarik sorunu olmayacağını belirten sektör temsilcileri, kapasiteyi artırdı
 18 Mart 2020 08:07
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Koronavirüse karşı 'tek kullanım' ürünler

Yeni tip koronavirüs salgınının ardından tüketicilerin 'hijyenik' ürünlere yönelik ilgisi arttı. Özellikle toplu tüketim alanlarında tek kullanımlık plastik çatal, bıçak gibi ürünler kullanılmaya başlandı.

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre: Sektör temsilcileri, son günlerde 'tek kullanımlık' ürünlerin revaçta olduğunu belirtti. Öte yandan pek çok şirket de yemekhanelerde hijyenik olması adına çalışanlarına tek kullanımlık çatal, bıçak gibi ürünler sunuyor.

E-ticaret sitelerinde tek kullanımlık 10'lu tabakların fiyatı 2 liradan, 10'lu çatal, kaşık, bıçak ve bardaklar da 1 liradan satılıyor. Ürünlerin fiyatı kullanılan malzeme ve adete göre değişiyor.

Kapasiteler arttı

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, son iki haftadır tek kullanımlık ürünlere ilginin arttığını söyledi. Eskiden porselen tabak veya metal tabldotları kullanan fabrikaların koronavirüs ile birlikte toplu yemek tüketiminde tek kullanımlık plastik kaplara geçtiğini dile getiren Eroğlu, "Özellikle son iki haftadır başlayan yoğun talep, market raflarında ve perakendede ara ara plastik tek kullanımlık ürünlerin tükenmesine yol açtı. Virüs endişesiyle artan talep, bazı marketlerde stokları eritti" dedi.

Türkiye'nin, Avrupa'da İtalya'dan sonra en büyük plastik tek kullanımlık ambalaj üreticisi olduğunun altını çizen Eroğlu şöyle devam etti:

"Tedarik zincirinde sorun olmayacağını düşünüyoruz. Fabrikalar üretim artışına giderek kısa sürede kapasitelerini artırdı. Üreticilerimizle koordinasyon halindeyiz. Market raflarının boş kalmaması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Firmalarımızın, hammadde başta olmak üzere üretim için ihtiyaç duyduğu tüm girdilerde sıkıntı yaşanmaması için tedbirlerimizi alıyoruz."

Özellikle İsrail'den yoğun talep olduğunu belirten Eroğlu, "İsrail'de kendini evlerinde izole edenler tek kullanımlık plastik ürünlerde talep patlamasına yol açıyor. İsrail yüzde 25'lik pay ile Türkiye'nin en çok tek kullanımlık ihracat yaptığı ülke olurken bu ülkeyi Fransa, İngiltere ve ABD takip ediyor. Türkiye 2019 yılında 2 milyar 105 milyon liralık tek kullanımlık plastik ürün üretti" ifadelerini kullandı.

Fırsatçıyı bildirin

Tüketicilerin, tek kullanımlık plastik ürünlerde fahiş fiyat artışlarını PAGEV ve TOBB'un ilgili birimine şikayet etmelerini isteyen Eroğlu, "Plastik tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, kaşık ve bıçak gibi ürün fiyatlarında kur kaynaklı küçük bir artış olabilir. Ürünlerde yüzde 100'ün üzerinde artış yapan bazı perakende noktalarının bilgileri geldi ve bu fırsatçılara karşı gerekli uyarılarımızı yaptık" dedi.

Koronaya karşı 'tek kullanım'
'Ambalajlı ürün çok önemli'

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, özellikle koronavirüs ile mücadele edilen bugünlerde ambalajlı gıdanın önemine değindi.

Ambalajda yer alan ürünlerin bozulmadan en ekonomik ve güvenilir biçimde tüketiciye ulaştırılabildiğini belirten Sarıbekir, "Gıda ambalajının temel amacı; raf ömrünü uzatmak ve gıdaları tüketiciye ulaşıncaya dek diğer bulaşanlardan korumak" dedi.

Açık alanda satılan gıdaların insan ve çevre kaynaklı risklere açık olduğunu dile getiren Sarıbekir şöyle devam etti:

"Halkımızın bu konuda her zamankinden daha fazla duyarlı olması gerekiyor. Her zaman söylediğimiz gibi satın aldığınız ürünün ambalajı, onun güvencesidir ve her ürün ambalaja girmeli."
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