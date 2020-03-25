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Sosyal medyada gündem olan dede bakın kim çıktı!

65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması varken askeri kamuflajla kaldırımdaki ağaçta baş aşağı sallanıp, komando marşı söyleyen adamın kim olduğu ortaya çıktı.
 25 Mart 2020 20:38
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Sosyal medyada gündem olan dede bakın kim çıktı!

Adı komando dedeye çıkan yaşlı adamın görüntüsü herkesi şaşkına çevirmişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunurken ağaca asılı halde baş aşağı komando marşı söyleyen adamın kim olduğu öğrenildi.

Adana'da askeri kamuflaj giyerek bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılıp, komando marşı okuduğu görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gören emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (66), "Her gün burada sporumu yaparım. Öğrencilerim de var. Sağlığımı böyle koruyorum" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki evinin karşısında bulunan ağaçlara bacaklarıyla baş aşağı asılarak spor yaptığını ve bu şekilde dinç kaldığını söyleyen İbrahim Cebeci, dün sosyal medyada komando marşı söylerken çekilen görüntülerin paylaşılmasıyla yoğun ilgi görmüştü.

Videoyu izleyen birçok yakının kendisini aradığını ve tebrik ettiğini belirten Cebeci, "Ben bunu her zaman yapıyorum. Ağacı spor aleti haline getirdim. İyi bir sporcu olmak için böyle çalışmak gerek. Sağlığımı böyle koruyorum" dedi.

"SU GÖRSEM YÜZERİM, AT GÖRSEM BİNERİM"

Yeni tip koronavirüsü salgınından sonra 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasının sınırlandırması hakkında da konuşan İbrahim Cebeci, ağaçların evinin önünde olduğunu ve insanlarla tokalaşmayıp uzak durarak önlemini aldığını söyledi.

Spor yapmayı çok sevdiğini ve çocuklara da ağaca asılmayı öğrettiğini belirten Cebeci, "Ben her türlü spor yaparım. Su görsem yüzerim, at görsem binerim. Her sabah kalkar soğuk suyla duş alırım. Beni yurt dışından merak edip gelen, tanışan oluyor. Hayatımı böyle geçiriyorum. Mesela Mehter Marşı çalsa bitene kadar ağaçtan inmem" diye konuştu
Memurlar.Net
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