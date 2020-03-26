Barış Pehlivan'a darp iddiasına ilişkin karar açıklandı
|26 Mart 2020 00:01
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın, cezaevinde darbedildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, müşteki Pehlivan'ı darbettiği öne sürülen Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki görevli hakkında "basit yaralama'' suçu yönünden kovuşturma imkanı bulunmadığından kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.
Savcılığın kararında, soruşturma kapsamında müşteki ve şüpheli infaz koruma memuru ile diğer tanıkların ifadelerine başvurulduğu, 6 Mart 2020 tarihli tutanakta tutuklu müşteki Barış Pehlivan tarafından ''darp ve cebir görmedim" yazılarak imzaladığının görüldüğüne dikkat çekildi.
Yine tutuklu müşteki Pehlivan'ın darp cebir görmediğine dair adli hekim raporu bulunduğu, kamera kayıtlarının çözümlenerek incelendiği, görüntülerde müştekinin ceza infaz kurumuna kabulünden koğuşuna alındığı aşamaya kadar herhangi bir darp-cebir eylemine maruz kalmadığının tespit edildiği vurgulanan savcılık kararında, müştekinin şahsi soyut iddiasından başka darp-cebir gördüğüne dair bir delilin bulunmadığı gibi adli hekim raporları, kamera görüntüleri ve tanık beyanlarına göre müştekinin darbedilmediğinin sabit olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.
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