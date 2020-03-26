Erdoğan: 53 bin kişi evlerinde izleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 53 bin kişinin evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakanın ise hastanelerde takibe alındığını açıkladı. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olduğunu kaydeden Erdoğan, 4 bin 603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldığını bildirdi. Erdoğan, koronavirüs nedeniyle teşhis konan bin 872 kişinin tedavisine devam ediliğini açıkladı.
|26 Mart 2020 00:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de koronavirüs enfekte ve karantina altında olan toplam kişi sayısını açıkladı. Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında iyileşen koronavirüs hasta sayısını da kamuoyu ile paylaştı.
Erdoğan'ın konuşması şöyle:
Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken 4 bin 603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. Covid-19 teşhisi konan bin 872 kişinin tedavisine devam ediliyor.
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