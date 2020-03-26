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Erdoğan: 53 bin kişi evlerinde izleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 53 bin kişinin evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakanın ise hastanelerde takibe alındığını açıkladı. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olduğunu kaydeden Erdoğan, 4 bin 603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldığını bildirdi. Erdoğan, koronavirüs nedeniyle teşhis konan bin 872 kişinin tedavisine devam ediliğini açıkladı.
 26 Mart 2020 00:15
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Erdoğan: 53 bin kişi evlerinde izleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de koronavirüs enfekte ve karantina altında olan toplam kişi sayısını açıkladı. Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında iyileşen koronavirüs hasta sayısını da kamuoyu ile paylaştı.

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken 4 bin 603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. Covid-19 teşhisi konan bin 872 kişinin tedavisine devam ediliyor.
Memurlar.Net
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