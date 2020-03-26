Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personelin yer değişikliğini yapacak

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda şu hüküm yer almaktadır:

"Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir. İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir."

Tarım ve Orman Bakanlığı bu hüküm uyarınca, ÖSYM Başkanlığınca yapılacak sözleşmeli personel alımı öncesinde, çalışan sözleşmeli mühendis ve veteriner hekimlerin yer değiştirme işlemlerini yapacak

Başvurular 1 ila 6 Nisan 2020 tarihleri arasında başvuracak, 21 Nisan'da ise geçici yerleştirme sonuçları açıklanacak

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