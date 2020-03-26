Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personelin yer değişikliğini yapacak
|26 Mart 2020 00:44
|Yazdır
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda şu hüküm yer almaktadır:
"Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir. İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir."
Tarım ve Orman Bakanlığı bu hüküm uyarınca, ÖSYM Başkanlığınca yapılacak sözleşmeli personel alımı öncesinde, çalışan sözleşmeli mühendis ve veteriner hekimlerin yer değiştirme işlemlerini yapacak
Başvurular 1 ila 6 Nisan 2020 tarihleri arasında başvuracak, 21 Nisan'da ise geçici yerleştirme sonuçları açıklanacak
İŞTE BAKANLIĞIN YAYIMLADIĞI YAZI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Kaplan' teslimatı
25 Mart 2020 23:52
|Ordu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan şahıslara ceza
25 Mart 2020 23:47
|Ankara Üniversitesi tanı kiti projesi için kolları sıvadı
25 Mart 2020 23:11
|Başkentte 'kaçak maske' üretimi yapan iş yeri mühürlendi
25 Mart 2020 23:06
|KKTC'de Kovid-19 nedeniyle tedbir paketi açıklandı
25 Mart 2020 22:13
|12 yaşından küçük çocuğu olan personelin izinleri uzatıldı
25 Mart 2020 21:53
|Aktüerlik sınavları Kovid-19 nedeniyle ertelendi
25 Mart 2020 21:47
|Bitlis'te 16 köydeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
25 Mart 2020 21:11
|Türkiye'den Irak'a maske desteği
25 Mart 2020 20:30
|Emekli maaşlarının evde ödenmesi için Valilere talimat verildi
25 Mart 2020 20:26