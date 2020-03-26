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Solunum cihazları ihracatı kısıtlandı

Solunum cihazları Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ihracı ön izne bağlanan ürünler arasına alındı.
 26 Mart 2020 03:09
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Solunum cihazları ihracatı kısıtlandı

korona virüs salgını sırasında hastaların tedavisi sırasında gerekli olan solunum cihazları için dün vergisiz ithalat imkanı sağlamıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla solunum cihazlarının ihracatı da kısıtlandı.

Buna göre solunum cihazlarının ihracı ön izne bağlandı.
Anadolu Ajansı
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