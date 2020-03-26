Askeri fabrikada ilaç seferberliği
|26 Mart 2020 06:40
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Milli Savunma Bakanlığı'na aid "İlaç Fabrikası" seferber oldu. Geçmişi Kırım Harbine kadar uzanan fabrika Çin ve Japonya'da üretilen ve koronavirüse karşı etkili olduğu belirtilen ilacın muadilini üretecek. Maske ve antibakteriyel sıvı üretimi de hızlandırıldı. MSB İlaç Fabrikası Müdürlüğü normal şartlarda TSK'nın ilaç ihtiyacı için AR-GE çalışmaları ve üretim yapıyor. İlaçlar, konvansiyonel ve kimyasal, biyolojik radyolojik, nükleer (KBRN) savaşlarda kullanılmak üzere geliştiriliyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan ilaç ve sıhhi malzemeler ile solunum cihazının üretilmesi için Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne talimat verdi. Ankara'daki MSB İlaç Fabrikası Müdürlüğünde, maske, antibakteriyel ürün imalatına başlandı, yoğunlaştırılan üretim kapsamında ekstra eczacı ve kimyager görevlendirildi. Yine ilaçların muadillerinin üretilmesi konusunda çalışmalar başlatıldı. Bakan Akar, Çin ve Japonya'da koronavirüs ile mücadelede kullanılan ilaçların muadilini yapabileceklerini duyurdu. Yerli solunum cihazı üretimi konusunda da askeri fabrikaların imkanları harekete geçirildi.
İLK İLACI KIRIM HARBİNDE ÜRETTİ
MSB İlaç Fabrikası'nın tarihi Kırım Harbine kadar (1853-1856) uzanıyor. O tarihlerde ilk olarak ilaç ve tıbbi malzeme yapımı, orduda başlanmıştı. 1. Dünya Savaşı'nda da Beylerbeyi Transit Deposundan başka Konya'nın Sille Mevkiinde ikinci bir ilaç ve pansuman malzemesi üretimine devam edildi. 1965'te Ordu İlaç Fabrikası ismiyle faaliyete geçti, 1999 tarihinden itibaren ise MSB İlaç Fabrikası Komutanlığı ismini aldı. Fabrika, halen MSB İlaç Fabrikası Genel Müdürlüğü adı altında faaliyet yürütüyor.
STANDARTLARA UYGUN
Fabrika, mevcut kapasitesiyle 5'i üretim bölümü olmak üzere 6 bölümde hizmet verebiliyor. "Muayene ve Kontrol Bölüm Amirliği, Kalite Kontrol Kısmı"nda, uluslararası normlara uygun modern cihazlar ve bilgisayar kontrollü sistemler eşliğinde üretimde kullanılmak üzere tedarik edilen hammadde yardımcı madde ve ambalaj malzemelerinin analizi, seri üretim aşamasında yarı mamul ve mamul maddelerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrolleri yapılıyor. Yeni üretilecek ürünlerin uluslararası referanslar dahilinde ön formülasyon ve formülasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Kıymet Sezer
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