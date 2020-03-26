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Kargo paketlerine de dikkat!

Doç. Dr. Murat Sütçü, merak edilenleri yanıtladı: "Dışarıdan eve gelince kıyafetlerinizi değiştirin; meyve ve sebzeyi sirkeli suyla yıkayın; sıcak yemekte virüs olmaz; kargoyu teslim alırken hijyene önem verin; tuvaletlerinizi çamaşır suyuyla temizleyin."
 26 Mart 2020 07:15
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Kargo paketlerine de dikkat!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında birçok kişi önlem için evlerine kapandı. Ancak hayat normal akışında devam ediyor. Gerekmedikçe evlerinden dışarıya çıkmayan vatandaşlar mecburen markete gidiyor ya da evine online sipariş veriyor. Doç. Dr. Murat Sütçü, "İnternet'ten alışverişte kargo servisinde virüs bulaşır mı?", "Marketten alınan paketli gıda yada sebze meyvelerden virüs bulaşır mı?", "Dışarıdan eve gelince neler yapmalıyız?" ve "Meyve Sebzeleri nasıl temizlemeliyiz?" gibi merak edilen 5 soruyu cevapladı.

Dışarıdan eve gelince neler yapmalıyız?

Dışarıdan eve gelince ayakkabılarınızı kapının dışında çıkartıyoruz. Ellerimizi sabunla iyice yıkayıp kıyafetlerinizi değiştirebilirsiniz. Banyo da yapabilirsiniz.

Marketten alınan paketli gıda ya da sebze meyvelerden virüs bulaşır mı?

Kendi önlemlerimizi almalıyız. Marketten aldığınız paketli ürünler poşetten çıkardıktan sonra dezenfektanla silebilir ya da sabunlu suyla yıkayabilirsiniz. Ardından temiz bir bezle kurulamayı unutmayın. Sebze ve meyveleri ise tek tek sirkeli suyla yıkadıktan sonra kurutulup buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Yemek siparişinde nelere dikkat edilmeli?

Yemek siparişini güvenilir bir yerden vermek gerekiyor. Virüs ısıyla ölüyor, yemekler içerisinde olması beklenen bir şey değil. Ancak yine yanındaki salata ya da başka maddelerin iyice yıkanması gerekiyor.

Sokaktan gelen kargo nasıl alınmalı?

Kargoyu kuryeden alırken el teması ve hijyen önlemine dikkat edilmeli. Sosyal mesafeyi korumalı. Kargo peketinin üzerine eline süren kişide virüs varsa üzerinde kalabilir. Kargoyu aldıktan sonra hiçbir yere sürmeden paketi evin dışında açıp ve paketi atıp evin içinde hiçbir yere temas etmeden eller yıkanmalı.

Tuvaletten virüs bulaşma ihtimali var mıdır?

Tuvalette virüsün bulaşma ihtimali var. Çünkü korona dışkıyla atılabiliyor. Eğer evde enfeksiyon hastası bulunuyorsa asla aynı tuvalet kullanılmamalı. Eğer tek tuvalet varsa çamaşır suyuyla dezenfekte edilip kurutulmalı. Çıktıktan sonrada eller iyice yıkanmalı. Kişisel temizlik çok önemli.
Yeni Şafak
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