14 bin işçi alımına başvurular başladı
|26 Mart 2020 09:46
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanlığının duyurduğu 32 bin yeni sağlık çalışanı alımının 14 bininin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.
Kamu işçisi alımında başvurular elektronik ortamda yapılacak
Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğinin altını çizen Bakan Selçuk, "Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını E-Devlet ya da esube.iskur.gov.tr üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler." dedi. Bakan Selçuk Yeni Koronavirüs riski göz önünde bulundurularak ve halk sağlığını korumak amacıyla İl Müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğine dikkat çekti.
Başvurular 26-30 Mart arasında yapılacak
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