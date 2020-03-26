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14 bin işçi alımına başvurular başladı

Bakan Selçuk; 14 bin sağlık personelinin alımını İŞKUR üzerinden tamamen dijital ortamda gerçekleştireceğiz
 26 Mart 2020 09:46
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14 bin işçi alımına başvurular başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanlığının duyurduğu 32 bin yeni sağlık çalışanı alımının 14 bininin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kamu işçisi alımında başvurular elektronik ortamda yapılacak

Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğinin altını çizen Bakan Selçuk, "Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını E-Devlet ya da esube.iskur.gov.tr üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler." dedi. Bakan Selçuk Yeni Koronavirüs riski göz önünde bulundurularak ve halk sağlığını korumak amacıyla İl Müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğine dikkat çekti.

Başvurular 26-30 Mart arasında yapılacak
Memurlar.Net
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