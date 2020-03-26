Gaziantep'te, tüm personele, serbest kıyafet izni geldi
Gaziantep Valisi Davut Gül, bir genelge yayımlayarak, ikinci bir emre kadar serbest kıyafete geçildiğini duyurdu
|26 Mart 2020 10:20
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Gaziantep Valisi Davut Gül, koronavirüs salgınıyla mücadelede, tüm personel ve yöneticilerin (işçi, hizmetli, memur, şef ve yönetici), temizlenebilmesi daha kolay ve pratik elbiselerle işe gelip gidebileceklerini duyurdu. Genelgede kamu ahlakının zedelenmemesine ve yönetmelik hükümlerinin çok fazla esnetilmemesine dikkat edilmesi istendi.
Genelgeyi, Memur Sen Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından duyurdu
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