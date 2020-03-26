Rize'ye girişlerde, 'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması başlatıldı

Rize Valiliğince, koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlar doğrultusunda ilimizin ana giriş noktaları Alipaşa, Fındıklı, İkizdere ve İyidere ilçelerinde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yolcular sağlık taramasından geçirilmeye, Rize Valiliğince temin edilen termal kamera ile vücut ısıları taranmaya başlanıldığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin bütün illerinden Rize'ye hareket eden başta otobüs firmaları olmak üzere yolcu taşıyan araçlar kontrol noktalarında durdurularak, sağlık personeli tarafından ateş, öksürük gibi virüs belirtisi yönlerinden gözden geçirilerek, şüpheli görülmeleri durumunda sağlık kuruluşuna sevk edilmekte.

Rize Valiliğince koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan radikal önlemlerden biride "Varış Kontrol Belgesi" uygulaması:

Uygulama kapsamında; "Rize'ye gelen otobüslerin ilk kalkış yaptıkları noktalar ve güzergah boyunca alacakları yolcular için Rize İl Sağlık Müdürlüğümüzce düzenlenecek (İl Hıfzısıhha Kurulu Kararıyla onaylı) bir varış kontrol belgesi hazırlanacaktır. Belgede yolcunun adı, soyadı, iletişim telefonu, ve Rize ilinde geldiği açık adres bulunacaktır. Muavin tarafından bizzat ve tek elden doldurulacak belge, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığımıza iletilecektir. Bu konuda otobüs firma temsilcileri ile gerekli koordinasyon kurulmuştur. Kontrol noktalarında güvenlik birimlerimizce toplanan bilgiler derhal ilgili muhtarlıklara iletilmek üzere kaymakamlıklarla paylaşılacak ve il dışından Rize'ye gelenlerin en az 14 gün evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Takipleri ise ilgili kurumlarca yapılacaktır. Ayrıca her bir vatandaş evde izlem ve gözlem formu ile taahhütleri alınarak takip edilecektir

Tedbirlerin uygulanması için yol kontrol noktalarında gerekli düzenlemelerin yapılarak, özellikle Rize iline dışarıdan gelen toplu seyahat firmalarının otobüsleri, minibüsler ve yol kontrol noktasındaki trafik yoğunluğuna göre örnekleme araçlarda bulunan yolcuları kapsayacak ve bu kişiler sağlık kontrollerinden geçirileceklerdir. Bunlara ilaveten Trabzon Havalimanı üzerinden Rize iline intikal edecek yolcuları taşıyan otobüsler de durdurularak yolcular sağlık kontrolünden geçirileceklerdir.

Rize Valiliğince planlanan "Varış Kontrol Belgesi" uygulaması Türkiye'de ilk ve tek olarak hayata geçirilmiş olup, proje İçişleri Bakanlığınca da uygun görülerek diğer illere tavsiye edilmiş ve diğer iller tarafından da uygulanmaya başlanarak Rize Valiliğinden projenin işleyişi ve usulleri hakkında bilgiler talep edilmektedir.

Varış Kontrol Belgesinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşın sağlığı için gerektiğinde hiç zaman kaybetmeden ilgili kişi ve kişilere ulaşmak için hayata geçirilen bir uygulamadır.