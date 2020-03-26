Yargıtay Başkanı: Bu görevin büyük sorumluluğunu içtenlikle hissediyorum
|26 Mart 2020 12:57
|Yazdır
İsmail Rüştü Cirit'in 23 Mart'ta yasal yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılması üzerine, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 24 Mart'taki seçim sonucu Yargıtay Başkanlığına seçilen Akarca, yazılı açıklamasında, görevi "onurla" devraldığını belirtti.
Akarca, şunları kaydetti:
"Adli uyuşmazlıkların insan hakları, hukukun üstünlüğü, evrensel hukuk ilkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası temel ilkeleri ile ulusal mevzuatımız ışığında, toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde tarafsız, bağımsız, güvenilir, insan onuruna uygun bir yaklaşımla makul bir sürede nihai olarak çözümlenmesine ve ülke genelinde uygulama birliğinin gerçekleştirilmesine katkı sağlama misyonu ışığında hukuk devleti gereklerine uygun olarak adaleti gerçekleştirme hedefini daha da ileriye taşımak için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirme azim ve kararlılığı içinde çalışmalarıma devam edeceğimi bir kez daha ifade etmek isterim.
Ülke genelinde adaletin sağlanmasını temin etmek için yargılama faaliyetlerinin, hukuk devleti gereklerine uygun biçimde gerçekleşmesine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası alanda saygın ve etkin bir Yüksek Mahkeme olarak yer alma vizyonu ile tarafımdan onurla üstlenilmiş olan bu görevin büyük sorumluluğunu içtenlikle hissediyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin ilk turundan sonuç çıkmadı
24 Mart 2020 13:01
|Meteorolojiden yağış uyarısı - Haritalı
24 Mart 2020 09:14
|Eşe 'Altına kaçırıyor' demek boşanma sebebi
21 Mart 2020 23:29
|Yargıtay Başsavcılığı, Metin İyidil'in beraatine 'bozma' istedi
18 Mart 2020 14:32
|Patronu hakkında yorum yaptığı için kovulan işçiye iyi haber
15 Mart 2020 10:10
|Yargıtay'dan para cezalarının amacına dair önemli karar
15 Mart 2020 00:16
|Rapor alıp arkadaşının düğününe giden işçi tazminattan oldu
11 Mart 2020 10:26
|Müdürüne 'beceriksiz' diyen işçinin kovulmasına Yargıtay'dan onay
08 Mart 2020 10:13
|Yargıtay Başkanı'ndan 'yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı' açıklaması
06 Mart 2020 12:15
|Elektrik faturasındaki kayıp kaçak bedelleri hakkında karar
04 Mart 2020 15:59