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FETÖ'nün sözde 'bölge imamına' etkin pişmanlık indirimi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "bölge imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
 26 Mart 2020 13:55
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FETÖ'nün sözde 'bölge imamına' etkin pişmanlık indirimi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "bölge imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ömer S. ile avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ömer S. İzmir'de FETÖ'ye ait okulda çalıştığını, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırdığını anlattı.

Adana'da kendisine bağlı öğrenci evlerinin olduğunu ve örgüt üyesi öğrencilerle ilgilendiğini belirten sanık, 'Benim sorumluluğumda olan FETÖ evlerini, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Ç.B. isimli başka şahsa devrettim. ByLock programını başka birisi adına kayıtlı hat üzerine yükleyerek kullandım. Adana'da M.H. isimli büyük bölge imamının düzenlediği sohbet toplantılarına katıldım. Ben daha çok örgüt üyesi esnaflarla ilgileniyordum. FETÖ içerisinde en son bölge imamı olarak faaliyet yürüttüm. Tüm bildiklerimi anlattım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın mahkeme aşamalarında verdiği tutarlı beyan ve teşhisler dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde cezalandırılması ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ömer S'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.
Anadolu Ajansı
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