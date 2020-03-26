Belediyeden koronavirüs önlemi: Dezenfekte tüneli
|26 Mart 2020 14:56
|Yazdır
Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tasarladığı "Aircor52 Dezenfekte Tüneli"ni hizmete soktu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bugünlerde dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların kıyafetleri üzerinde oluşan zararlıların dezenfekte edilmesi amacıyla tamamen yerli ve milli imkanlarla "Aircor52 Dezenfekte Tüneli" tasarlandığı belirtildi.
Tünelin sensörlü çalıştığı ifade edilen açıklamada, tünelin insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmadığı aktarıldı.
Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla tasarladığı Dezenfekte Tüneli'nin marka tescilini almak üzere başvuruda bulunduğu da kaydedildi.
- "Türk milletimize ve Cumhurbaşkanımıza armağanımızdır"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, son zamanlarda artış gösteren Kovid-19 virüsüne karşı yoğun çalışmalarının sürdürdüğünü belirtti.
İl genelinde dezenfeksiyon işlemlerine aralıksız devam ederken vatandaşlar için her türlü tedbiri üst düzeyde tuttuklarını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:
"Büyükşehir Belediyemiz tarafından Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma geliştirildi. Tamamen kendi imkanlarımız ile ortaya çıkardığımız Dezenfekte Tüneli, dışarı çıkma zorunluluğu bulunan vatandaşlarımızın kıyafetlerinin bakterilerden arındırılmasını sağlayacak. Marka tescilini almak için başvurumuzu da gerçekleştirdik. Bu çalışma yüce Türk milletimize ve Cumhurbaşkanımıza armağanımızdır. Bu çalışmayla bütün belediyelerimizin ve sağlık kurumlarımızın hizmetindeyiz."
Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi önündeki 16 Temmuz Demokrasi Meydanı'na konulan Dezenfekte Tüneli'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Orduda belediye tarafından koronavirüsten korunmak için Aircor 52 adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturuldu. Tünelde, yayılan özel karışımlı 360 derecelik sölüsyon buharı ile kişilerin kıyafetleri üzerindeki olası bakteriler, dezenfekte ediliyor.Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) March 26, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Valilikten 'koronavirüsten ölüm' iddiasına ilişkin açıklama
26 Mart 2020 16:45
|Beykoz'da 'Koronavirüs mezarlığı' iddiası
26 Mart 2020 16:31
|Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının isim ve fotoğrafına soruşturma
26 Mart 2020 16:20
|Yaşlı çiftten ihtiyaçlarını karşılayan görevlileri duygulandıran teşekkür notu
26 Mart 2020 15:57
|Miniklerin 'evde kal' mesajı gülümsetti
26 Mart 2020 15:36
|Kastamonu'ya dışarıdan gelenler 15 gün otellerde konaklatılacak
26 Mart 2020 15:25
|Marmara Bölgesinde serin ve yağışlı hava bekleniyor
26 Mart 2020 15:04
|Belediye başkanı makine başına geçip maske dikiyor
26 Mart 2020 14:43
|İmamoğlu: İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz
26 Mart 2020 13:45
|Gizli gizli balık tutarken yakalandı
26 Mart 2020 13:30