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Belediyeden koronavirüs önlemi: Dezenfekte tüneli

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19'la mücadele kapsamında dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların kıyafetlerinin dezenfekte edileceği "Aircor52 Dezenfekte Tüneli" tasarladı
 26 Mart 2020 14:56
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Belediyeden koronavirüs önlemi: Dezenfekte tüneli

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tasarladığı "Aircor52 Dezenfekte Tüneli"ni hizmete soktu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bugünlerde dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların kıyafetleri üzerinde oluşan zararlıların dezenfekte edilmesi amacıyla tamamen yerli ve milli imkanlarla "Aircor52 Dezenfekte Tüneli" tasarlandığı belirtildi.

Tünelin sensörlü çalıştığı ifade edilen açıklamada, tünelin insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla tasarladığı Dezenfekte Tüneli'nin marka tescilini almak üzere başvuruda bulunduğu da kaydedildi.

- "Türk milletimize ve Cumhurbaşkanımıza armağanımızdır"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, son zamanlarda artış gösteren Kovid-19 virüsüne karşı yoğun çalışmalarının sürdürdüğünü belirtti.

İl genelinde dezenfeksiyon işlemlerine aralıksız devam ederken vatandaşlar için her türlü tedbiri üst düzeyde tuttuklarını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyemiz tarafından Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma geliştirildi. Tamamen kendi imkanlarımız ile ortaya çıkardığımız Dezenfekte Tüneli, dışarı çıkma zorunluluğu bulunan vatandaşlarımızın kıyafetlerinin bakterilerden arındırılmasını sağlayacak. Marka tescilini almak için başvurumuzu da gerçekleştirdik. Bu çalışma yüce Türk milletimize ve Cumhurbaşkanımıza armağanımızdır. Bu çalışmayla bütün belediyelerimizin ve sağlık kurumlarımızın hizmetindeyiz."

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi önündeki 16 Temmuz Demokrasi Meydanı'na konulan Dezenfekte Tüneli'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı
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