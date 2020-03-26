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Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il müdürlüğüne stadyum ve spor salonlarından kira alınmamasına ilişkin genelge gönderdi
 26 Mart 2020 14:59
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Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ertelenen futbol, voleybol, basketbol ve hentbol karşılaşmalarının yapılacağı stadyum ve spor salonları ile faaliyetleri durdurulan spor tesisleri içerisinde bulunan ve gelirini yalnızca bu müsabakalardan, organizasyona katılanlardan ve seyircilerden elde eden ticari ünitelerden kira bedeli alınmayacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, 81 il müdürlüğüne bir genelge gönderdi.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı genelgede koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle etkilenen kiracılardan, faaliyete başlayacakları tarihe kadar kira bedeli alınmamasını istedi.

Bakan Kasapoğlu'nun 81 il müdürlüğüne gönderdiği genelgede, bakanlıkça kiraya verilmiş olan taşınmazlardan; İçişleri Bakanlığı tarafından geçici süre ile faaliyet gösteremeyeceği belirtilen, kafeterya, yüzme havuzu, spor merkezi gibi ticari ünitelerin 16 Mart tarihinden, faaliyete başlayacakları tarihe kadar geçen sürede kira bedeli alınmayacağı, kira sürelerine mücbir sebeple kullanamadıkları gün kadar ekleme yapılacağı dile getirildi.

- Genelge kulüpleri de rahatlatacak

Bakan Kasapoğlu'nun imzaladığı genelgede, önce seyircisiz oynanmasına karar verilen ardından da ertelenen futbol, voleybol, basketbol ve hentbol karşılaşmalarının yapılacağı stadyum ve spor salonları ile faaliyetleri durdurulan spor tesisleri içerisinde bulunan ve gelirini yalnızca bu karşılaşmalardan, organizasyona katılanlardan ve seyircilerden elde eden ticari ünitelerin kira ödemelerinin 13 Mart tarihinden başlamak üzere faaliyete başlayacakları tarihe kadar geçen sürede kira bedeli alınmayacağını aktarıldı.

Genelgede, söz konusu ticari ünitelerin, kira sürelerine mücbir sebeple kullanamadıkları gün kadar ekleme yapılacağı da belirtildi.

Genelgede, faaliyetlerine devam eden, ancak alınan tedbirler kapsamında etkilenen ticari ünitelerin mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına isabet eden kira bedellerinin ilgilisinin talebi halinde 4 ay süreli ve faizsiz olarak erteleneceği, kira sürelerine mücbir sebeple kullanamadıkları gün kadar ekleme yapılacağı veya talepleri halinde fesih yoluna gidileceği de kaydedildi.

Ayrıca genelgede, sezonluk, yıllık veya daha uzun süreli olarak kulüplere, federasyonlara, belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarına kiralanmış olan tesis ve taşınmazların talepleri halinde liglerin ertelendiği 19 Mart tarihinden itibaren mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait kira bedellerinin ödemelerinin faizsiz olarak 4 ay süreli olarak erteleneceği de vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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