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Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 10 milyar 717 milyon dolar azalarak 93 milyar 448 milyon dolara geriledi
 26 Mart 2020 15:05
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Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 10 milyar 717 milyon dolar azalarak 93 milyar 448 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 20 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 7 milyar 332 milyon dolar azalışla 65 milyar 143 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 13 Mart'ta 72 milyar 475 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 3 milyar 385 milyon dolar azalarak 31 milyar 690 milyon dolardan 28 milyar 305 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 10 milyar 717 milyon dolar azalışla 104 milyar 165 milyon dolardan 93 milyar 448 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
03.01.202027.46977.953105.422
10.01.202027.94778.267106.214
17.01.202028.10678.350106.456
24.01.202026.84077.512104.352
31.01.202027.52074.856102.376
07.02.202028.29874.462102.760
14.02.202028.58575.471104.056
21.02.202029.65273.019102.671
28.02.202030.41177.414107.825
06.03.202031.69575.140106.835
13.03.202031.69072.475104.165
20.03.2020 28.305 65.143 93.448
Anadolu Ajansı
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