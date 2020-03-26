Miniklerin 'evde kal' mesajı gülümsetti
Adıyaman'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin yaşlı rolünde verdiği 'evde kal' mesajı gülümsetti
|26 Mart 2020 15:36
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Korona virüsü nedeniyle toplumun tüm kesimlerinden 'evde kal' çağrısı yapılıyor. Kur'an kursu öğrencileri sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere tüm Türkiye'ye 'evde kal' mesajı verdi.
Adıyaman Müftülüğüne bağlı Eskisaray Anaokulu Diyanet Sınıfı öğrencileri, Öğretmen Esra Karakeçi koordinatörlüğünde bir çalışma gerçekleştirdi. Minik öğrenciler yaşlı rolüne girerek, tüm Türkiye'ye 'evde kal' mesajı verdi.
Miniklerin hazırladığı mesaj izleyenleri gülümsetti. Minikler, mesajında gençler için yaşlıların evde kalması gerektiğini, gençlerin de yaşlılar için evde kalması gerektiğinu vurguladı.
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