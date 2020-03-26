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Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast planı davasının ilk duruşması görüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı alan bölücü terör örgütü PKK üyesi Sonay B. ve ona yardım ettiği belirtilen 2 kişi hakkındaki davanın ilk duruşması görüldü
 26 Mart 2020 15:41
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Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast planı davasının ilk duruşması görüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı alan bölücü terör örgütü PKK üyesi Sonay B. ve ona yardım ettiği belirtilen 2 kişi hakkındaki davanın ilk duruşması görüldü.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Sonay B. ile tutuklu bulunduğu cezaevinden, tutuksuz sanıklar Süleyman A. ve Levent Ö. ile bulundukları ildeki mahkemelerden video konferans yöntemi ile bağlantı kuruldu.

Kimlik tespitinin okunması ve atılı suçlamaların hatırlatılmasının ardından savunma yapan Sonay B, 2015 Mayıs'ta örgüte katıldığını, yanlış yaptığını anlayıp dönmek istese de bunu başaramadığını dile getirdi.

Kendisi gibi örgütten kaçmak isteyen bir sürü kişinin bulunduğunu kaydeden Sonay B, Türkiye'ye dönmek için örgütün Akar ve Soylu'ya suikast talimatını kabul etmiş gibi görünüp önce İstanbul'a, daha sonra da Ankara'ya gelerek teslim olduğunu belirtti.

Soruşturma aşamasında verdiği ifadeleri kabul ettiğini anlatan Sonay B, "Gittiğim günden beri bu ülkeye ihanet etmek gibi bir düşüncem yoktu. Tek isteğim aileme kavuşmaktı. Devlet sayesinde bir kere daha ailemi gördüm, bu bana yeter." şeklinde savunma yaptı.

Suikast talimatının kimden aldığı sorulan Sonay B, talimatı örgütün kadın komutanlarından aldığını itiraf etti.

Sonay B, sanık Süleyman A'yı önceden tanımadığını, İstanbul'a geldikten sonra bir süre yanında kaldıktan sonra ailesiyle temasa geçip teslim olduğunu aktardı.

Sanık Levent Ö'yü tanıyıp tanımadığı sorulan Sonay B, Türkiye'ye dönmeden önce kendisinin iletişim bilgilerinin tarafına verildiğini ancak herhangi bir irtibatının olmadığını ifade etti.

Sanık Sonay B, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- Diğer sanıkların savunmaları

Savunma yapan Süleyman A, kardeşinin geçmişte PKK'ya katıldığını, kendisinin de kolluk kuvvetlerine bilgi vererek kardeşini geri getirmeye çalıştığı süreçte bir örgüt üyesi ile temas kurduğunu, Sonay B'yi de yanına gönderen kişinin örgütte temas kurduğu kişi olduğunu ifade etti.

Atılı suçlamalarla bir ilgisinin bulunmadığını, Sonay B'nin tatil için İstanbul'a geleceğinin kendisine söylendiğini ileri süre Süleyman A, Sonay B'nin hareketlerinden şüphelenmesi üzerine kendisine uyarıda bulunduğunu, bundan bir süre sonra da Sonay B'nin yanlarından ayrıldığını aktardı.

Sanık Levent Ö. ise Sonay B'yi hiç tanımadığını, yaklaşık 20 yıl önce örgüte katılan kuzeninin kendi iletişim bilgilerini Sonay B'ye vermiş olduğunu öğrendiğini anlattı.

Örgüt üyesi olmadığını ve suikast planından haberdar olmadığını savunan Levent Ö, Sonay B. ile hiçbir temasının olmadığını öne sürdü.

- Ara kararlar

Savunmalarının ardından, iddianamede müşteki olarak yer alan Milli Savunma Bakanı Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç ile İçişleri Bakanı Soylu'nun da avukatı Uğur Kızılca ile davaya müdahillik talebi içerir dilekçe gönderdikleri açıklandı.

Savcının görüşünün alınması ve sanık avukatlarının dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararları açıkladı.

Buna göre, tutuklu sanık Sonay B'nin tahliye talebinin reddi ile mevcut halinin devamına, tutuksuz sanıklar Süleyman A. ve Levent Ö. hakkında yurt dışı çıkış yasağı yönündeki adli kontrol uygulamalarının ise devamına hükmedildi.

Davanın görülmesine, 23 Haziran'da devam edilecek.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Savcısı Yarcan Mutlu tarafından hazırlanan iddianamede, Sonay B'nin Akar ve Soylu'ya suikast girişimi için Türkiye'ye gönderildiğini söyleyerek kolluk kuvvetlerine teslim olduğu anlatılıyor.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Sonay B'ye, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme", "resmi belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından ise süreli hapis cezası talep ediliyor.

Sonay B'ye yardım ettiği belirtilen 2 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapse mahkum edilmesi isteniyor.
Anadolu Ajansı
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