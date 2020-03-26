Koronavirüs fırsatçılarına 10 günde 41 operasyon
|26 Mart 2020 15:45
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, son 10 günde 25 ilde düzenlenen 41 operasyonda, fahiş fiyatla mal sattıkları, vatandaşın sağlığını tehlikeye soktukları ve Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen 71 kişi gözaltına alındı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, Bakan Soylu'nun talimatı üzerine, koronavirüsle mücadele sürecini yasa dışı eylemlerle fırsata çevirenlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Türkiye genelinde, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde denetimlerini sıklaştıran ekipler, son 10 günde 25 ilde 41 operasyon düzenledi. Fahiş fiyatla mal sattıkları, vatandaşın sağlığını tehlikeye soktukları ve Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 71 kişi yakalandı, bunlardan 4'ü tutuklandı.
Operasyonlarda, 285 bin maske, 65 bin kutu dezenfektan, 11 ton kimyasal madde, 750 şişe kolonya, 4 bin 375 litre etil alkol ve 340 litre metil alkol ele geçirildi.
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