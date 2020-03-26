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Altın yükselişini bugün de sürdürdü

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 547,00 liradan işlem gördü
 26 Mart 2020 17:47
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Altın yükselişini bugün de sürdürdü

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 artışla 336,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 547,00 lira, Cumhuriyet altını 2.239,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 336,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 334,70 334,90 336,50 336,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.206,00 2.227,00 2.218,00 2.239,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 304,50 308,50 307,00 311,00
Lira(Tam) Ziynet 2.155,00 2.175,00 2.167,00 2.187,00
Yarım Ziynet 1.078,00 1.088,00 1.084,00 1.094,00
Çeyrek Ziynet 539,00 544,00 542,00 547,00
Anadolu Ajansı
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