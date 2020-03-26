Maaşı evine teslim edilen yaşlı kadın: Oğlum bunun içinden harçlık alın
|26 Mart 2020 18:23
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Burdur'da sokağa çıkma kısıtlaması olanların maaşlarını Burdur Vefa Sosyal Destek Ekibi dağıtıyor. Dağıtım sırasında parası ve dekontunu alan yaşlı kadın Vefa Sosyal Ekibi görevlisine parayı geri uzatarak, "Oğlum bunun içinden harçlık alın" deyince duygu dolu anlar yaşandı.
İçişleri Bakanlığının talimatıyla Valilik bünyesinde kurulan Burdur Vefa Sosyal Ekibi sahaya inerek sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşların maaşlarını ve banka promosyon ücretlerini evlerine giderek sahiplerine teslim ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle maaş ve banka promosyonu evlerine giderek vatandaşlara dağıtan Burdur Vefa Sosyal Ekibi duygu dolu anlar da yaşıyor.
Yapılan çalışmalar kapsamında Konak Mahallesi'nde görevli Burdur Vefa Sosyal Ekibi dün Mahalle Muhtarı Abdullah Oğuzer ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşların banka promosyonunu dağıttılar. Promosyon için son eve ziyaret eden ekip Aliye Çelik'e parasını ve dekontunu takdim ettiler. Aliye teyze, Burdur Vefa Sosyal Ekibi görevlisine parayı geri uzatarak, "Oğlum bunun içinden harçlık alın" dedi.
Görevliler ise, "Allah razı olsun aliye teyze, bu bizim görevimiz" diyerek evden ayrıldı.
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