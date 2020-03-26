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Bolu'da 3 ülkeden gelen 98 kişi karantinaya alındı

Türkiye'ye 3 farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 98 kişi, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak üzere Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi
 26 Mart 2020 18:25
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Bolu'da 3 ülkeden gelen 98 kişi karantinaya alındı

Türkiye'ye 3 farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 98 kişi, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak üzere Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar ülkeye getiriliyor. Kazakistan, Ukrayna, ve Bulgaristan'dan gelen toplam 98 kişilik grup geniş güvenlik önlemi altında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi.

Polis, AFAD, UMKE ve Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanlar kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildi.

Bolu'da, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği uçuşlarla 10'u Kolombiya, 39'u Yunanistan, 23'ü İsveç, 138'i Fransa, 20'si Pakistan, 22'si Kazakistan, 34'ü Ukrayna ve 42'si Bulgaristan'dan toplam 328 kişi karanti altına alınmış oldu.
İhlas Haber Ajansı
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