1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'dan koronavirüse karşı birlikte mücadele çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlığın tamamı rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum
 26 Mart 2020 18:58
Yazdır
Erdoğan'dan koronavirüse karşı birlikte mücadele çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz"

"Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur."

"İnsanlığın tamamı rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum"

"Alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Pakdemirli'den il müdürlerine talimat
26 Mart 2020 20:00		 'Öğretmenlerimiz, öğrencileriyle irtibat halinde olacaklar'
26 Mart 2020 19:46
Türkiye'den Yunanistan'a 'deniz yetki alanları'' tepkisi
26 Mart 2020 19:26		 'Öncelik istihdamın korunması ve kesintisiz enerji'
26 Mart 2020 18:36
Bakanlıktan, Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı
26 Mart 2020 17:10		 Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
26 Mart 2020 16:47
Karamollaoğlu'dan faturalar vergiden muaf tutulsun çağrısı
26 Mart 2020 15:00		 'Provokatif paylaşımların yüzde 70'i FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C'
26 Mart 2020 12:42
Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı
26 Mart 2020 12:13		 Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine 'Koronavirüs' mektubu gönderdi
26 Mart 2020 12:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:08 - Öğretmenler 3D yazıcıları evlerine götürüp maske üretti20:04 - İtalya'da 662 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti20:00 - Bakan Pakdemirli'den il müdürlerine talimat19:56 - Çin, yabancıların ülkeye girişini 'geçici olarak' yasakladı19:50 - Hastane'den Dilek Tahtalı'nın ölümüne ilişkin açıklama19:46 - 'Öğretmenlerimiz, öğrencileriyle irtibat halinde olacaklar'19:42 - Şarkıcı Yılmaz Çelik, tahliye edildi19:38 - Avrupa'nın en büyük adliyesinde koronavirüs önlemleri19:34 - İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı19:30 - Marmaray istasyonlarında yolcular tek tek takip ediliyor
19:26 - Türkiye'den Yunanistan'a 'deniz yetki alanları'' tepkisi19:25 - ÖSYM Yeni sınav tarihlerini açıkladı19:19 - Kayseri'de 3 meslek lisesi maske üretimine başladı19:15 - Trafik ışıkları ve led ekranlarla 'Evde kal' çağrısı19:11 - Patenle trafiği tehlikeye atan gence 598 lira para cezası19:07 - Havaalanındaki Cezayirliler Karabük'e getiriliyor19:03 - SAHA İstanbul'dan tıbbi cihaz üreticilerine destek mesajı18:58 - Erdoğan'dan koronavirüse karşı birlikte mücadele çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de virüse yakalanan futbolcu belli oldu
KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Örgün Üniversite eğitimi bu yıl için bitti... Eğitimler online olacak
KPSS ve YKS tarihleri çakışıyor
30 Nisan'a kadar olan süreçte, öğretmen ve yöneticilerin mali haklarına dair yazı
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'u tutamıyoruz
Haziran'da yapılacak YKS ertelendi
'Karantinadan kaçırmanın' faturası vali yardımcısına kesildi!
Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı
Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dark 2
prens charles'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 2
Manisa otogarda yasli adama bağıran polis 2
ücretini atatürk ödedi 1
corona virüs vaka sayısı 2
okulların birkaç ay daha açılabileceğini düşünmüyorum 3
instagram'da bir şeylere meydan okumak 3
kapitalizm 1
fenerbahçeli bir futbolcuda corona virüs çıkması 1
Pol Pot 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Tokat Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
Şırnak Uzungeçit Belediyesi 11 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam