Erdoğan'dan koronavirüse karşı birlikte mücadele çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlığın tamamı rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum
|26 Mart 2020 18:58
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz"
"Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur."
"İnsanlığın tamamı rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum"
"Alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir."
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Pakdemirli'den il müdürlerine talimat
26 Mart 2020 20:00
|'Öğretmenlerimiz, öğrencileriyle irtibat halinde olacaklar'
26 Mart 2020 19:46
|Türkiye'den Yunanistan'a 'deniz yetki alanları'' tepkisi
26 Mart 2020 19:26
|'Öncelik istihdamın korunması ve kesintisiz enerji'
26 Mart 2020 18:36
|Bakanlıktan, Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı
26 Mart 2020 17:10
|Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
26 Mart 2020 16:47
|Karamollaoğlu'dan faturalar vergiden muaf tutulsun çağrısı
26 Mart 2020 15:00
|'Provokatif paylaşımların yüzde 70'i FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C'
26 Mart 2020 12:42
|Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı
26 Mart 2020 12:13
|Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine 'Koronavirüs' mektubu gönderdi
26 Mart 2020 12:06