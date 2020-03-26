1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Havaalanındaki Cezayirliler Karabük'e getiriliyor

Korona virüs nedeniyle ülkelerinin hava sahasını kapatmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu bin 500 yolcu otobüslerle Karabük'e gelmeye başladı.
 26 Mart 2020 19:07
Yazdır
Havaalanındaki Cezayirliler Karabük'e getiriliyor

Korona virüs nedeniyle ülkelerinin hava sahasını kapatmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu bin 500 yolcu otobüslerle Karabük'e gelmeye başladı.

Korona virüs salgınının yayılmasının ardından uçak seferlerin durdurulması nedeniyle havalimanında kalan, ülkeleri tarafından henüz kabul edilmediği bildirilen yabancı yolcular sabah saatlerinden itibaren 70 otobüsle Karabük'e sevk edilmeye başlandı. Karabük- Kastamonu karayolu üzerinde bulunan yaklaşık 2 bin kişilik kapasiteye sahip İsmail Necati Efendi Yurduna getirilmeye başlanan Cezayir, Ürdün ve Tunuslu vatandaşların bulunduğu 14 otobüslük ilk kafile yoğun güvenlik önlemleri altında kente getirilerek karantina altına alındı. Tek tek yurdun önüne alınan otobüslerde bulunan yabancı uyruklu yolcuların kayıt işlemlerinin ardından yurt içerisine alınmaya başlandı.

Öte yandan Karabük Valisi Fuat Gürel ve beraberindeki heyet ile birlikte yurda gelip incelemelerde bulunarak süreci yakından takip ediyor. Ankara'dan da bölgeye herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem almak amacıyla polis ve Polis Özel Harekat ekipleri sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hastane'den Dilek Tahtalı'nın ölümüne ilişkin açıklama
26 Mart 2020 19:50		 Avrupa'nın en büyük adliyesinde koronavirüs önlemleri
26 Mart 2020 19:38
Marmaray istasyonlarında yolcular tek tek takip ediliyor
26 Mart 2020 19:30		 Trafik ışıkları ve led ekranlarla 'Evde kal' çağrısı
26 Mart 2020 19:15
Patenle trafiği tehlikeye atan gence 598 lira para cezası
26 Mart 2020 19:11		 Yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarına koronavirüs uzatması
26 Mart 2020 17:59
Adli konulara ilişkin süreler durduruldu
26 Mart 2020 16:52		 Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı
26 Mart 2020 16:01
Ceyhan Belediye Başkanı'nın mazbatası iptal edildi
26 Mart 2020 15:55		 Koronavirüs fırsatçılarına 10 günde 41 operasyon
26 Mart 2020 15:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:08 - Öğretmenler 3D yazıcıları evlerine götürüp maske üretti20:04 - İtalya'da 662 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti20:00 - Bakan Pakdemirli'den il müdürlerine talimat19:56 - Çin, yabancıların ülkeye girişini 'geçici olarak' yasakladı19:50 - Hastane'den Dilek Tahtalı'nın ölümüne ilişkin açıklama19:46 - 'Öğretmenlerimiz, öğrencileriyle irtibat halinde olacaklar'19:42 - Şarkıcı Yılmaz Çelik, tahliye edildi19:38 - Avrupa'nın en büyük adliyesinde koronavirüs önlemleri19:34 - İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı19:30 - Marmaray istasyonlarında yolcular tek tek takip ediliyor
19:26 - Türkiye'den Yunanistan'a 'deniz yetki alanları'' tepkisi19:25 - ÖSYM Yeni sınav tarihlerini açıkladı19:19 - Kayseri'de 3 meslek lisesi maske üretimine başladı19:15 - Trafik ışıkları ve led ekranlarla 'Evde kal' çağrısı19:11 - Patenle trafiği tehlikeye atan gence 598 lira para cezası19:07 - Havaalanındaki Cezayirliler Karabük'e getiriliyor19:03 - SAHA İstanbul'dan tıbbi cihaz üreticilerine destek mesajı18:58 - Erdoğan'dan koronavirüse karşı birlikte mücadele çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de virüse yakalanan futbolcu belli oldu
KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Örgün Üniversite eğitimi bu yıl için bitti... Eğitimler online olacak
KPSS ve YKS tarihleri çakışıyor
30 Nisan'a kadar olan süreçte, öğretmen ve yöneticilerin mali haklarına dair yazı
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'u tutamıyoruz
Haziran'da yapılacak YKS ertelendi
'Karantinadan kaçırmanın' faturası vali yardımcısına kesildi!
Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı
Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15.05.2016 fenerbahce vs cska moskova maçı 1
ücretini atatürk ödedi 1
camilerde sela okunması 3
instagram'da bir şeylere meydan okumak 3
buse terim'in allah hepinizin belasını versin tweeti 2
prens charles'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 2
can ataklı'nın türbanlı öğretmen eleştirisi 3
mustafa cengiz 1
özel okula ve kreşlere verilen paraların durumu 1
Dünya Koronavirüs Haritası 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Tokat Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
Şırnak Uzungeçit Belediyesi 11 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam