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Kayseri'de 3 meslek lisesi maske üretimine başladı

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 16 ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürlüğünde görev yapan şube müdürleri ve milli eğitim müdür yardımcılarıyla video konferans sistemiyle toplantı gerçekleştirdi.
 26 Mart 2020 19:19
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Kayseri'de 3 meslek lisesi maske üretimine başladı

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 16 ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürlüğünde görev yapan şube müdürleri ve milli eğitim müdür yardımcılarıyla video konferans sistemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Ekinci zor bir dönemden geçildiğini belirterek 'evde kal' çağrısı yaptı. Bir taraftan da bazı hizmetlerin yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Ekinci, eğitim camiası olarak teknolojik altyapılardan faydalanarak eğitim-öğretimde aksaklık yaşanmaması için çalıştıklarını belirtti. Ekinci; "Ülke olarak olağanüstü günlerden geçiyoruz. Dünya olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Tabi herkese çağrı yapıyoruz, evde kalın. Ama bir taraftan da hayatın olağan akışı içerisinde bir takım hizmetlerin yürümesi gerekiyor. Sağlıkla ilgili, güvenlikle ilgili hizmetlerin yürütülmesi gerekiyor. Aynı zamanda tabi ki geleceğimiz olan çocuklarımızla ilgili çalışmaların da yürümesi gerekiyor. Bizler de eğitim camiası olarak bu süreci kazasız, belasız atlatabilmemiz için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Kendimizi yeniliyoruz, yeni şartlara uyum sağlıyoruz, yeni şartlarla hareket ediyoruz. Normalde bizim toplantılarımız, çalıştaylarımız her şekilde devam eder. Ama bu süreç içerisinde sağlıkla ilgili sorunlardan dolayı artık teknolojinin nimetlerinden faydalanarak yapmaya başladık. Şuanda 16 ilçe milli eğitim müdürümüz, il milli eğitim müdür yardımcılarımız ve şube müdürlerimizle teknolojinin nimetlerinden faydalanarak beraber bir toplantı yapıyoruz. İlimizde yürüttüğümüz eğitim, öğretim hizmetleriyle ilgili bir değerlendirme yapacağız. Mevcut halde bile çocuklarımıza nasıl faydalı olabiliriz çalışmalarını yapacağız. Bununla ilgili değişik teknolojik altyapılar var. Bu teknolojik altyapıları hem bizim kullanmamız, hem öğretmenlerimizin kullanması, hem de çocuklarımızın kullanması ciddi manada önem arz ediyor. Arzu ediyoruz ki arkadaşlarımız araştırsın. Özellikle eğitim söz konusu olduğu zaman bu altyapılar okullarımıza ücretsiz olarak sunuluyor. Arkadaşlarımı da bu teknolojiden nasıl faydalanabilecekleri konusunda bilgilendirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"3 okul maske üretimine başladı"

3 okulda bugün itibariyle maske üretimine başlanıldığını sözlerine ekleyen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci; "Okullarımız tatil, öğretmenlerimiz evlerindeler ama fedakarca yine öğrencilerini takip etmeye devam ediyorlar, ödevler veriyorlar. Onları geleceğe hazırlamaya devam ediyorlar. Bir de bazı okullar var ki öğretmen ve öğrencileriyle şu anda çalışıyorlar Türkiyemizin pek çok yerinde olduğu gibi. Meslek liselerimiz şuanda dezenfektan üretmeye devam ediyor. 500-600 ton Türkiye'nin dört bir yanına dezenfektan üretiyoruz. Yine aynı şekilde sağlık çalışanlarımız için Bilim Sanat Merkezi'miz tarafından koruyucu ekipmanlar üretiliyor. 3 tane okulumuzda maske üretimimiz bugün itibariyle başladı. En kısa zamanda bu badireleri atlatmayı temenni ediyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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