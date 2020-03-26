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İtalya'da 662 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi
 26 Mart 2020 20:04
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İtalya'da 662 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 662 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 8 bin 165 oldu.

Ülkede, 5 hafta önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin başkentteki Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, Sivil Savunma yetkilisi Agostino Miozzo günlük verileri açıkladı.

Miozzo, ülkede mevcut yeni tip koronavirüs vaka sayısının 62 bin 13'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 80 bin 539'a çıktığını duyurdu.

Dün, 9 bin 362 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının, bugün 999'luk artışla, 10 bin 361'e ulaştığı bilgisini paylaşan Miozzo, ölü sayısının son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165'e yükseldiğini kaydetti.

- Kısmi düşüş durdu

Ülke genelinde bugün tespit edilen 4 bin 492 yeni vaka, son 4 gündür görülen kısmi düşüşün durduğunu ortaya koydu.

Söz konusu artış, ülkede en çok vaka ve ölü sayısının görüldüğü Lombardiya'da tespit edilen 2 bin 543 yeni vakadan kaynaklandı.

- Borelli'nin Kovid-19 testi negatif çıktı

Diğer yandan dün rahatsızlanan Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli'ye yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı belirtildi.

Roma'da yeni vaka sayısında düne göre düşüş gözlenirken; başkentin 40 kilometre kuzeydoğusundaki Nerola kasabasında 72 kişide Kovid-19 testi pozitif çıktı. Ardından Lazio Bölgesel Yönetimi, kasabayı "kırmızı bölge" ilan ederek giriş çıkışlara kapattı.

- "Avrupa, başından beri bu salgını küçümsedi"

Ülkede en çok vakanın ve ölü sayısının görüldüğü kuzeydeki Lombardiya Bölgesi'nin Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, AA'nın da üyesi olduğu Yabancı Basın Derneği üyesi gazetecilerin sorularını video konferans yöntemiyle yanıtladı.

Fontana, "Son birkaç gündür yeni vaka sayısındaki artış stabilize seyrediyordu ancak bugün yeniden yükseldi ve ne yazık ki 2 bin 500'ü aşkın yeni vaka kaydedildi." dedi.

Bölge sakinlerinin büyük kısmının kurallara uyduğunu belirten Fontana, halen kurallara uymayan bir kesimin de bulunduğunu ifade etti.

Fontana, 10 milyon nüfusu bulunan bölgelerinde eldeki imkanlar ölçüsünde her gün 5 bin kişiye test yapabildiklerini belirterek, virüsün bölgelerinde keşfedilmeden yayıldığını da dile getirdi.

Avrupa'nın salgınla mücadelesine yönelik soruya Fontana, "Avrupa, sadece İtalya'daki epidemiyi göz ardı etmedi. Avrupa, başından beri bu salgını küçümsedi." yanıtını verdi.

Fontana, bölgelerinde en çok vaka ve kaybın yaşandığı Bergamo kentinin neden daha sıkı şekilde "kırmızı bölge" ilan edilmediğine ilişkin ise "Bunu ben de önerdim ancak hem hükümet hem de sağlıkla ilgili yetkililerimiz bunu gerekli görmedi, o nedenle yapılamadı." ifadesini kullandı.

Kovid-19 krizine yanıt vermek için kısa sürede bölgedeki yoğun bakım ünitelerinin sayısını 2 kat artırdıklarını vurgulayan Fontana, sadece virüs vakalarına özel Milano Fuar Alanı'nda yeni bir hastane kurduklarını ve bunun haftaya açılmasını planladıklarını aktardı.

Fontana, kendilerine son günlerde yardım gönderen Rusya, Çin, Fransa ve Almanya'ya da teşekkürlerini iletti.
Anadolu Ajansı
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