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65 yaşındaki kadını 'Vefa ekibi' hastaneye ulaştırdı

Burdur'da Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan 65 yaşındaki kadını hastaneye götürdü.
 26 Mart 2020 20:58
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65 yaşındaki kadını 'Vefa ekibi' hastaneye ulaştırdı

Burdur'da Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan 65 yaşındaki kadını hastaneye götürdü.

112 Acil Servisi arayan Faden Çalışkan, kırmızı reçete ile verilen ilacını doktora yazdırması gerektiği için hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi.

Burdur Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, merkeze bağlı Hacılar köyünde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Çalışkan'ı evinden alarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürdü.

Hastanede reçetesi yazdırılan Çalışkan, ilaçları da alındıktan sonra evine bırakıldı.

Ekiplere teşekkür eden Çalışkan, birkaç kez bağırsağından, safra kesesinden ve belinden ameliyat olduğunu söyledi.

Uygulamadan memnun kaldığını belirten Çalışkan "Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. İlaçlarımı yazdırıp beni sağ salim evime getirdiler. Özellikle Cumhurbaşkanımıza, Valimize ve sağlık çalışanlarına, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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