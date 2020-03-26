65 yaşındaki kadını 'Vefa ekibi' hastaneye ulaştırdı
|26 Mart 2020 20:58
|Yazdır
Burdur'da Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan 65 yaşındaki kadını hastaneye götürdü.
112 Acil Servisi arayan Faden Çalışkan, kırmızı reçete ile verilen ilacını doktora yazdırması gerektiği için hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi.
Burdur Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, merkeze bağlı Hacılar köyünde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Çalışkan'ı evinden alarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürdü.
Hastanede reçetesi yazdırılan Çalışkan, ilaçları da alındıktan sonra evine bırakıldı.
Ekiplere teşekkür eden Çalışkan, birkaç kez bağırsağından, safra kesesinden ve belinden ameliyat olduğunu söyledi.
Uygulamadan memnun kaldığını belirten Çalışkan "Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. İlaçlarımı yazdırıp beni sağ salim evime getirdiler. Özellikle Cumhurbaşkanımıza, Valimize ve sağlık çalışanlarına, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İçişleri'nden sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı
26 Mart 2020 21:48
|Nevşehir'de sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım
26 Mart 2020 21:43
|Otobüsler kapasitesinin yarısını taşıyabilecek
26 Mart 2020 21:33
|Garlara da 'termal kamera' takılıyor
26 Mart 2020 20:43
|Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü
26 Mart 2020 20:33
|Eczaneler artık hastaları birer birer kabul edilecek
26 Mart 2020 20:23
|Hastane'den Dilek Tahtalı'nın ölümüne ilişkin açıklama
26 Mart 2020 19:50
|Avrupa'nın en büyük adliyesinde koronavirüs önlemleri
26 Mart 2020 19:38
|Marmaray istasyonlarında yolcular tek tek takip ediliyor
26 Mart 2020 19:30
|Trafik ışıkları ve led ekranlarla 'Evde kal' çağrısı
26 Mart 2020 19:15