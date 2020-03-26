Erdoğan'dan Kovid-19'a karşı ülkelere ortak mücadele çağrısı
|26 Mart 2020 23:42
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile tüm ülkelerin ortak mücadele yürütmesi gerektiğini bildirdi.
Erdoğan iletisinde, "Koronavirüs salgınının, insan hayatını ve ekonomik istikrarı olumsuz etkilediği sancılı bir dönemden geçiyoruz. İnsanlığın tamamı rahat bir nefes alıncaya kadar bu küresel sağlık kriziyle tüm ülkeler ortak mücadele yürütmelidir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ndeki konuşmasının yer aldığı videoyu da paylaştı.
Koronavirüs salgınının, insan hayatını ve ekonomik istikrarı olumsuz etkilediği sancılı bir dönemden geçiyoruz.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 26, 2020
İnsanlığın tamamı rahat bir nefes alıncaya kadar bu küresel sağlık kriziyle tüm ülkeler ortak mücadele yürütmelidir. pic.twitter.com/0Tz3EZrErI
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