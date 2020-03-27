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ABD, vaka sayısında Çin'i geçti

Açıklanan son verilere göre, ABD koronavirüse yakalanan vaka sayısında Çin'i geride bıraktı
 27 Mart 2020 00:25
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ABD, vaka sayısında Çin'i geçti

Çin'in Wuhan eyaletinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınında, son 24 saatteki veriler açıklandı.

worldometers.info sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD 81.946 vaka sayısıyla Çin'i geride bıraktı. ABD ve Çin'den sonra en çok vaka sayısı ise İtalya ve İspanya'da.

İşte vaka sayılarındaki son durum

Memurlar.Net
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