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ABD'de son 24 saatte 2 bin 91 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte vaka sayısı yarım milyonu aşarken, ölenlerin sayısı 2 bin 91 artarak 18 bin 777'ye yükseldi.
 11 Nisan 2020 16:36
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ABD'de son 24 saatte 2 bin 91 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı yarım milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 91 artarak 18 bin 777'ye çıktı.

Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı dünden beri 35 bin 316 artışla 501 bin 615'e, can kaybı ise 2 bin 91 artışla 18 bin 777'ye çıktı.

Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geçen ABD'yi 161 bin 852 vakayla İspanya ve 147 bin 577 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 125 bin 931 vaka ile Fransa'nın toplamından daha fazla olduğu gözleniyor.

- ABD'de salgının merkezi New York

Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte dün 161 bin 807 olan vaka sayısı, 12 bin 682 artışla 174 bin 489'a çıktı.

New York'u 54 bin 588 vakayla komşusu New Jersey, 22 bin 234 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 7 bin 887 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, burayı 1932 ölümle New Jersey ve 1276 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

- Toplam 29 bin 191 hasta iyileşti

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 669 artışla 29 bin 191'e ulaştı.
Anadolu Ajansı
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