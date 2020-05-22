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Öğretmenlerin, sağlık özründen tayin talebi döneme bağlı mıdır? Konya BİM'den önemli karar

Konya Bölge İdare Mahkemesi öğretmenlerin sağlık özrüne bağlı taleplerinin döneme bağlı olmadığına karar verdi.
 22 Mayıs 2020 14:00
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Öğretmenlerin, sağlık özründen tayin talebi döneme bağlı mıdır? Konya BİM'den önemli karar

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan çerçeve yer değiştirme yönetmeliğine göre, sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi olmadığını ilgili mevzuatlara yer vererek yaptığımız "Sağlık özrüne dayalı olarak her zaman yer değiştirme yapılabilir mi?" başlıklı haberimizde ayrıca başvuru dilekçesine de yer vermiştik.

Bu haberimize istinaden açılan bir davada;

Sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, annesinin sağlık mazeret nedeniyle Uşak Merkezine atanma talebinin reddine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının 21.06.2019 tarih ve E.11897222 sayılı işleminin iptaline karar verilmesi istemiyle açılan davada; "Yer değiştirme suretiyle yapılan atamaların belirli bir plan ve program çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilememesi için davacı tarafından sağlık özründen dolayı yapılan başvurunun Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmelerin yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılacağından bahisle reddine dair dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle Isparta İdare Mahkemesi'nce 10.12 2019 tarih ve E:2019/1015, K:2019/1620 sayılı kararıyla davanın reddine" ilişkin karar verilmiştir.

Karara; "Tayin talebinin sağlık özrüne dayanan bir talep olduğu. yarıyıl ve yaz tatilleri dönemine tabi olmadığının mevzuatında belirtildiği, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu." gerekçesiyle Konya Bölge İdare Mahkemesinde itiraz edilmesi üzerine ,

Konya Bölge İdare Mahkemesi Karar No:2020/313 Esas No:2020/128 kararında; 25.6.1983 Tarihli ve 18088 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin "Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler" başlıklı 12. maddesindeki; Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir." hükümlerini hatırlatarak; "Olayda davacının annesinin sağlık mazereti nedeniyle atama talebinin yukarıda belirtilen mevzuat uyarınca donem kısıtlaması olmaksızın başvuru hakkının bulunduğundan, davacı tarafından, annesi hakkında meme kanseri teşhisi konulduğu, başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremediği ve sürekli bakıma ihtiyacı olduğu yönünde sağlık kurulu raporu bulunduğu belirtilerek Uşak iline atamasının yapılması talebinin, ilgili yönetmeliğin sağlık mazeretine ilişkin hükümlerine göre değerlendirilmesi gerekirken, davacının anılan atama talebinin 652 Sayılı KHK'nın 37.maddesinin 3. fıkrasında yor alan düzenleme uyarınca yar yıl veya yaz tatillerince Bakanlıkça belirlenecek takvime göre yapılabileceği, bakanlıkça belirlenen takvim içerisinde sistem üzerinden başvuruda bulunması gerektiği belirtilerek reddedilmese ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır." kararı vermiştir.

İşte o karar;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net
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