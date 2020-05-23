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Meteoroloji uyarmıştı! Çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi

Kars'ta etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu ve elektrik direklerinde hasar oluştu.
 23 Mayıs 2020 03:31
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Meteoroloji uyarmıştı! Çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi

Kentte akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Merkeze bağlı bazı köyler ile ilçelerde şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik direkleri devrilmesiyle vatandaşlar karanlıkta kaldı.

Ölçülü köyünde de fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken maddi hasar oluştu. Uçan çatının üzerine düştüğü bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Evin çatısı uçan Hasan Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, her şeyin bir anda olduğun ifade ederek, "Bugün kasırga gibi rüzgar geldi çatıyı uçurdu, çocuklarla çatıyı tutmaya çalıştık ancak tutamadık aracın üstüne devrildi. Her şey 5 dakikada oldu, biz de bu sırada dışarıdaydık. Çatı uçmasıyla elektrikler kesildi, güneş enerjisi koptu, saman konteyneri sürüklendi." dedi.

Çatının uçmaya başlamasıyla ailesini uyararak eve girmesini sağladığını anlatan Yaşar, "Köyde elektrik direği devrildi saat 17.00'dan beri elektriğimiz yok. Fırtına çok etkiliydi, çok şükür yine de kimsenin burnu kanamadan atlattık." diye konuştu.

Kağızman ilçesinin Kötek köyünde de 6 evin çatısı uçarken elektrik direkleri yan yattı. Enerji nakil hattındaki arıza nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemiyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, öğle saatlerinden gece saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kuvvetli rüzgar uyarısı yapmıştı.
Anadolu Ajansı
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