1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsle mücadelede hipnoz

Yeni nesil koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı tehdit etmesiyle birlikte hayatımızın bir bölümünü bu virüsle mücadele etmenin yöntemlerini araştırarak geçiriyoruz. Kovid-19'un bulaşmaması için maske takmaktan el yıkamaya, mümkün olduğunca hijyen kurallarının hepsini yerine getirmeye çalışıyoruz. Kovid-19'a yakalanmamız halinde, mücadelenin başarıyla gerçekleşebilmesi amacıyla kilo ve kronik solunum sorunlarının dışında vücudun bağışıklık sisteminin de sağlam ve güçlü olması gerekiyor
 23 Mayıs 2020 08:16
Yazdır
Koronavirüsle mücadelede hipnoz

Milliyet'ten Gülderen Somut'un haberine göre: Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın birçok yöntemi var. Belçika'nın Liege Üniversitesi nöro-psikanaliz bölümünde görevli doktor Eric Mairlot, bağışıklık sistemini güçlendirmek için "hipnoz seansları" öneriyor. "Hipnoz" adı eski Yunan'daki uyku tanrısı Hypnosis'ten esinlenerek 1842'de İskoç doktor James Braid tarafından konulmuş bir ad. Bakışla, sözle veya bazı yardımcı nesneler kullanılarak telkin yoluyla oluşturulan özel bir bilinç hali olan hipnoz sırasında kişi, çevreden gelen hiçbir uyarana aldırmaz ve hipnoz yapan kişinin telkinlerini artan bir dikkatle dinler. Doktor Mairlot, bağışıklık sistemini güçlendirmek için stres oranını azaltmak ve anksiyeteden olabildiğince arınmak gerektiğini hatırlatarak hipnozla bunun mümkün olduğuna da vurgu yapıyor.

Stresin bağışıklık üzerindeki olumsuz etkisi kanıtlanmış durumda. Hipnoz ile olumlu duyguların uyarılması halinde bir antikor olan "A tipi immünoglobülin" salgılaması artıyor. Belçika'nın önde gelen hastanelerinin Onkoloji bölümlerinde "yardımcı tedavi olarak" hipnoza da yer verilir. Tabii unutmadan söyleyelim, uzmanlara göre hipnoz "tamamlayıcı bir tedavi" yani ana tedavi yöntemi değil...

Kraliyet ailelerinde hayat sürüyor!

Avrupa'nın önde gelen kraliyet aileleri, Kovid-19 salgınında bile halka yönelik faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. Büyük Britanya Kraliçesi 93 yaşındaki II. Elizabeth, Kovid-19'a yakalanmamak için ünlü Buckingham Sarayı'nı terk edip, soluğu Windsor Şatosu'nda aldı. Ancak tecrit döneminde bile "ulusa sesleniş"te bulunup, İngiliz halkına moral vermeye çalıştı.

İsveç'te Veliaht Prens Carl Philippe'in eşi Prenses Sofia da kolları sıvayıp, hastanelere koştu ve sağlık çalışanlarına destek oldu.

Koronavirüsle mücadelede hipnoz
Lüksemburg'da Büyük Dükalık Kovid-19 sırasında nefesini tuttu. Zira Veliaht Prens Guillaume ile Kontes Stephanie de Lannoy'un ilk bebekleri, geçtiğimiz hafta "tam da Kovid-19 salgını can almaya devam ettiği sırada dünyaya geldi. Ülkede herkes, bebeğin doğumu sırasında koronavirüse yakalanma ihtimalinden dolayı endişeliydi. Thüngen Kalesi'nden yapılan 21 pare top atışıyla, halk, Veliaht Prens'in ilk çocuğunun sağlıklı şekilde doğduğunu öğrendi ve rahat nefes aldı.

Belçika'daysa Kral Philippe, her gün hastane ve fabrika ziyaretleri yaparak bir yandan sağlık çalışanlarına desteğini yineledi, diğer yandan da sanayici ve işadamlarının sorunlarını dinledi. Lise son sınıf öğrencisi olan Belçika Kraliyet ailesinin Veliaht Prensesi Elisabeth'in, öğrenimini Belçika Kraliyet Harp Okulu'nda sürdürmesi gerekiyor. Belçika'da halk nezdinde Prenses'e imtiyaz sağlanıp sağlanmayacağı merak ediliyordu. Bu sorunun yanıtını, Belçika Kraliyet Harp Okulu Eğitim Komutanı Albay Thierry Pirenne verdi. Prenses Elisabeth'in Harp Okulu sınavını başarıyla geçtiğini bildiren Pirenne, Prenses'in Eylül ayından itibaren diğer öğrencilerle birlikte aynı sıralarda yerini alacağını ve veliaht olmasından dolayı kendisinin hiçbir imtiyazı bulunmayacağını açıkladı. Prenses Elisabeth henüz hangi kuvvette yer alacağını, hangi sınıfta olacağını seçmedi. Ancak küçük bir hatırlatma: Babası hem F-16 pilotu hem de komando eğitimi görmüştü. Bununla birlikte teyzesi "Sağlık Albayı", amcası da Denizci Albay...

Paylaşım ekonomisinin geleceği

Son dönemlerde yıldızı parlayan ve "paylaşım ekonomisinin simgesi" kabul edilen elektrikli bisikletler, iki tekerlekli elektrikli scooter, araç ve ev paylaşımı sistemleri, Kovid-19'la birlikte zora girdi. Bir yandan tecrit kararları diğer yandan da hijyen koşulları, düne kadar geleceğin modelleri arasında gösterilen paylaşım ekonomisini "tartışmalı" hale getirdi. Eskiden AirBnB gibi ev paylaşım siteleri veya Uber gibi uygulamaların yanı sıra, seyahatler sırasında restoran, otel, bar, kafe tavsiyesi yapan dünyaca ünlü siteler de ayakta durmanın yollarını arıyor. Avrupa'da ekonomiyi kurtarmak amacıyla yaratılan fonlar ve mali desteklerin hiçbirinden yararlanayan bu kuruluşların, geleceğin "ekosistemi" olarak mı yoksa geçmişin "romantik uygulamaları" şeklinde belleklerimizde mi yaşayacağı şimdilik belli değil. Bu uygulamaların tamamının geleceği ise devletlerin değil, tüketicinin elinde. Devletler, bu kuruluşları kurtarma fonlarından faydalandırmayı pek düşünmüyor. Dolayısıyla tüketicilerin yeniden rağbet etmesi durumunda küllerinden tekrar doğabilecek bu firmalar, aksi bir durumda da cep telefonunda hoş bir logo, belleğimizde de anı olarak kalacak...
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Artvin'de şoke eden olay! Evin bahçesine boz ayı girdi
23 Mayıs 2020 09:38		 Ofislerde korona dönüşümü
23 Mayıs 2020 08:41
'Bu suçu işleyenler inşallah en kısa zamanda bulunur'
23 Mayıs 2020 08:04		 Bayram sonrası vaka sayıları 500'lere inecek
23 Mayıs 2020 07:45
Bayram'da evdeyiz diye üzülmeyin, hava serin olacak - Haritalı
23 Mayıs 2020 06:31		 Virüs gücünü kaybetti: Dişimizi sıkarsak 15 Haziran'a biter
23 Mayıs 2020 06:11
Meteoroloji uyarmıştı! Çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi
23 Mayıs 2020 03:31		 Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın acı günü
23 Mayıs 2020 02:27
Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
23 Mayıs 2020 00:49		 Arap ülkelerinden 15'i Ramazan Bayramı'nı Türkiye ile aynı gün kutlayacak
23 Mayıs 2020 00:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:14 - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 300 bini aştı10:12 - Basın İlan Kurumu'ndan 'müeyyide' açıklaması09:56 - 'Bu pandemiden en kısa zamanda en az zayiatla çıkacağız'09:38 - Artvin'de şoke eden olay! Evin bahçesine boz ayı girdi09:36 - Sağlık kurumlarında yapılan görevlendirmelere Kovid-19 düzenlemesi09:35 - Pendik'te İETT otobüsü ile sulama tankeri çarpıştı: 9 yaralı09:05 - Emniyet yeraltı dünyasını dijital takip ediyor09:00 - Liderlerin bayram programı belli oldu08:55 - Çanakkale'de kısıtlamaya uymayan genç cezadan kurtulamadı08:41 - Ofislerde korona dönüşümü
08:27 - Konya'da esrarengiz adam yine ortaya çıktı08:21 - İstifa eden vekil 1 yıl bekleyecek08:19 - Libya'daki TSK personeline özel arma08:16 - Koronavirüsle mücadelede hipnoz08:04 - 'Bu suçu işleyenler inşallah en kısa zamanda bulunur'08:02 - AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında yaşamını yitirdi07:45 - Bayram sonrası vaka sayıları 500'lere inecek07:25 - Pazar girişlerine turnike sistemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Hükümet, yeni kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız' dedi. Sizce M. Yavaş haklı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Polisin savunması, kamera görüntüleriyle örtüşmedi
23 Mayıs 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. 2 Genel müdür atandı
Daire başkanlığından şefliğe atanan kişinin durumu Danıştay'dan döndü!
Virüs gücünü kaybetti: Dişimizi sıkarsak 15 Haziran'a biter
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın acı günü
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
İstifa eden vekil 1 yıl bekleyecek
Subay sicillerine Covid-19 düzenlemesi
81 İlde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Konya'da esrarengiz adam yine ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deportivo de la coruna 4
bayram namazının camilerde kılınamaması 5
Kayseri'de Balkonuna ingiliz bayrakli havlu asan kişi 1
iş yerine alışamama 4
banu özdemir 1
ilenmek 1
Çıkmak 2
RTÜK'ten Sevda Noyan kararı 1
bkz verebilmek için konu açan yazar 2
bunların hayalinde ezan dışında başka ses duymak vardır 1
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 3 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Personel Aş. 1 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 50 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam